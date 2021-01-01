كشفت شركة استون مارتن البريطانية الشهيرة المعروفة عالمياً بأنتاج السيارات الرياضية الفارهه عن إتمام إنتاج أول سيارة رسمياً من طراز السيارة الرياضية الخارقة "فالكيري" ، وذلك في سياق عملية الإنتاج و التصنيع القائمة حالياً على قدم وساق ، وسيبدأ تسليمها رسمياً للعملاء خلال الأسابيع المقبلة .
وكانت سيارة استون مارتن فالكيري خضعت لعدة أختبارات على عدد كبير من حلبات السباقات للتأكد و الوقوف على مدى جاهزيتها الكاملة قبل أطلاقها رسمياً ، و سيتم أنتاج 150 نسخة منها فقط ، و استلهمت اسمها من محاربات الفايكينج القدماء المعروفات ببراعتهم و قوتهم .
و تستمد سيارة أستون مارتن فالكيري قوتها الخارقة من نظام دفع هجين يأتي بمحرك أحتراق داخلي V12 تم تطويرة بالتعاون مع شركة كوسورث بسعة 6500 سي سي ، و بسحب طبيعي للهواء ، يولد قوة تصل الي 1155 حصان بحد أقصى 11000 دورة للدقيقة ، و عزم دوران يصل الي 740 نيوتن/متر بحد أقصى 700 دورة للدقيقة ، و يتصل بعلبة تروس أوتوماتيكية بنظام تعليق خلفي .
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التعليقات على أستون مارتن تعلن إنتاج أول سيارة خارقة من طراز فالكيري
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