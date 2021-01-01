

أستون مارتن تعلن إنتاج أول سيارة خارقة من طراز فالكيري أستون مارتن تعلن إنتاج أول سيارة خارقة من طراز فالكيري

كشفت شركة استون مارتن البريطانية الشهيرة المعروفة عالمياً بأنتاج السيارات الرياضية الفارهه عن إتمام إنتاج أول سيارة رسمياً من طراز السيارة الرياضية الخارقة "فالكيري" ، وذلك في سياق عملية الإنتاج و التصنيع القائمة حالياً على قدم وساق ، وسيبدأ تسليمها رسمياً للعملاء خلال الأسابيع المقبلة .



وكانت سيارة استون مارتن فالكيري خضعت لعدة أختبارات على عدد كبير من حلبات السباقات للتأكد و الوقوف على مدى جاهزيتها الكاملة قبل أطلاقها رسمياً ، و سيتم أنتاج 150 نسخة منها فقط ، و استلهمت اسمها من محاربات الفايكينج القدماء المعروفات ببراعتهم و قوتهم .



و تستمد سيارة أستون مارتن فالكيري قوتها الخارقة من نظام دفع هجين يأتي بمحرك أحتراق داخلي V12 تم تطويرة بالتعاون مع شركة كوسورث بسعة 6500 سي سي ، و بسحب طبيعي للهواء ، يولد قوة تصل الي 1155 حصان بحد أقصى 11000 دورة للدقيقة ، و عزم دوران يصل الي 740 نيوتن/متر بحد أقصى 700 دورة للدقيقة ، و يتصل بعلبة تروس أوتوماتيكية بنظام تعليق خلفي .

و بالأضافة لذلك تتوفر السيارة على محرك كهربائي أضافي يولد 160 حصان و عزم أقصى للدوران يصل الي 280 نيوتن / متر ، و جاءت منظومة الدفع الهجينة بالتعاون مع شركتي إنتيجرال باورترين المتخصصة في صناعة المحركات الكهربائية و شركة ريماك التي وفرت منظومة البطارية الهجينة .و من الخارج ستأتي سيارة أستون مارتن فالكيري بأرقى التصاميم الهندسية الحديثة من خلال هيكل رياضي عدواني مصنوع من ألياف الكاربون ، و التي تمتاز بخفه وزنها و حيويتها العالية ، بالأضافة لمصابيح LED متوهجة و مندمجة مع تصميم الهيكل و مقدمة عريضة و رفارف كبيرة تغطي عجلاتها الرياضية الكبيرة ، و من الداخل تتميز بمقصورة أمامية فاخرة تضم العديد من وسائل الترفيه و التكنولوجيا المتطورة .يبلغ سعر أستون مارتن فالكيري 3 ملايين و200 ألف دولار أمريكي.



