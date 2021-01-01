كشفت شركة تصنيع السيارات الإيطالية الفارهة فيراري عن سيارتها الجديدة محدودة الإصدار Icona ، والقادمة في تاريخ 21 نوفمبر ، و تم إنتاجها تحت إشراف قسم المشاريع الخاصة بفيراري ، وسرعان ما بدأت الشركة الإيطالية الشهيرة في توجيه دعوات لعملائها المميزين لحضور العرض الرسمي الخاص .
و تحدث بينديتو فيجنا الرئيس التنفيذي لشركة فيراري عن اقتراب شركته من إطلاق نموذج جديد من سيارة Icona في الأيام العشرة الأخيرة من هذا الشهر بعد أن سبق و أعلنت الشركة عن الخبر لأول مرة منذ عده أشهر وسيكون الأول في سلسلة سيارات خارقة محدودة الإصدار تحت إدارة إشراف قسم المشاريع الخاصة .
و لم تكشف فيراري أي تفاصيل رسمية حتى الآن تخص طراز Icona الجديد لكن تشير اللقطات التجسسية الي قدومها بنفس هيكل سيارة لابريتا المصنوع من الكاربون خفيف الوزن ، و الذي يوفر لها حيوية و سرعة أكبر وقدرة أفضل على التسارع .
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التعليقات على فيراري Icona موديل 2022.. سيارة كلاسيكية بمواصفات عصرية مذهلة.. صور
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