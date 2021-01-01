

فيراري Icona موديل 2022.. سيارة كلاسيكية بمواصفات عصرية مذهلة.. صور فيراري Icona موديل 2022.. سيارة كلاسيكية بمواصفات عصرية مذهلة.. صور

كشفت شركة تصنيع السيارات الإيطالية الفارهة فيراري عن سيارتها الجديدة محدودة الإصدار Icona ، والقادمة في تاريخ 21 نوفمبر ، و تم إنتاجها تحت إشراف قسم المشاريع الخاصة بفيراري ، وسرعان ما بدأت الشركة الإيطالية الشهيرة في توجيه دعوات لعملائها المميزين لحضور العرض الرسمي الخاص .



و تحدث بينديتو فيجنا الرئيس التنفيذي لشركة فيراري عن اقتراب شركته من إطلاق نموذج جديد من سيارة Icona في الأيام العشرة الأخيرة من هذا الشهر بعد أن سبق و أعلنت الشركة عن الخبر لأول مرة منذ عده أشهر وسيكون الأول في سلسلة سيارات خارقة محدودة الإصدار تحت إدارة إشراف قسم المشاريع الخاصة .



و لم تكشف فيراري أي تفاصيل رسمية حتى الآن تخص طراز Icona الجديد لكن تشير اللقطات التجسسية الي قدومها بنفس هيكل سيارة لابريتا المصنوع من الكاربون خفيف الوزن ، و الذي يوفر لها حيوية و سرعة أكبر وقدرة أفضل على التسارع .

وستأتي السيارة الجديدة بتصميم خارجي كلاسيكي فريد مشابه لسيارات السباقة في الخمسينات و الستينات على خطى سيارتي مونزا SP1 و SP2 ، و كشفت الصور و اللقطات المصورة للسيارة توفرها على خط سقف دائري ، ومرايا مجنحة على الرفارف الأمامية ، وجناح خلفي كبير .تستمد فيراري Icona موديل 2022 قوتها من محرك V12 بسعة 6500 سي سي بنظام سحب طبيعي للهواء مثل سيارة توأمتها 812 كومبيتزيوني و لن تعتمد على النظام الهجين الذي تعتمد عليه سيارة لا فيراري الأسطورية .



