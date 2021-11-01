سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء 9- 11-2021

استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، الذي يرأس تحريره الصحفي أحمد حمدي، تقريرًا مُفصلًا عن سعر الدولار وأسعار العملات الأجنبية والعربية، اليوم الثلاثاء 9- 11-2021، والتي جاءت كالتالي:
سعر الدولار اليوم
سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم، 15.74 جنيه للبيع، و 15.54 جنيه للشراء.
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