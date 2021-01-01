بنات عين شمس تعلن شروط المشاركة بمسابقة "الإبداع في البحث العلمي"



كلية البنات جامعة عين شمس كلية البنات جامعة عين شمس



قال الدكتورة أميرة يوسف، عميدة كلية البنات جامعة عين شمس، إن اللجنة العلمية بالكلية تعلن مسابقة في الأبحاث العلمية والأدبية والاختراعات لطالبات الأقسام العلمية والأدبية تحت عنوان الإبداع في البحث العلمي.







وأشارت الدكتورة أميرة إلى أن المسابقة بإشراف عضو من هيئة التدريس وهيئة معاونة ويتم منح جوائز مالية للمتسابقات الفائزات وجوائز عينية لجميع الطالبات المشاركات، لافتا إلى أنه يمكن للطالبات المشاركة من خلال التوجه لمقر اللجنة العلمية بالكلية علي ان يتم استلام الأبحاث في موعد أقصاه 1 يونيو 2022.

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وأوضحت عميدة كلية البنات جامعة عين شمس خلال تصريحاته لـ “صدى البلد”، شروط المسابقة وهي كالآتي:_ فكرة بحث علمي او ادبي مبتكرة مصحوبة بالعرض والمناقشة_بحث علمي او ادبي ويقدم ورقي وعرض_أن تكون افكار الاختراعات علمية هامة تساهم في خدمة المجتمع ._المستوي الاول من الممكن أن يشارك بفكرة بحث للعرض لاكتساب خبرة