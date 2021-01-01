قال الدكتورة أميرة يوسف، عميدة كلية البنات جامعة عين شمس، إن اللجنة العلمية بالكلية تعلن مسابقة في الأبحاث العلمية والأدبية والاختراعات لطالبات الأقسام العلمية والأدبية تحت عنوان الإبداع في البحث العلمي.
وأشارت الدكتورة أميرة إلى أن المسابقة بإشراف عضو من هيئة التدريس وهيئة معاونة ويتم منح جوائز مالية للمتسابقات الفائزات وجوائز عينية لجميع الطالبات المشاركات، لافتا إلى أنه يمكن للطالبات المشاركة من خلال التوجه لمقر اللجنة العلمية بالكلية علي ان يتم استلام الأبحاث في موعد أقصاه 1 يونيو 2022.
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التعليقات على بنات عين شمس تعلن شروط المشاركة بمسابقة "الإبداع في البحث العلمي"
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