يهملها كثيرون.. رمضان عبدالمعز: صدقة بها طريق الجنة أو النار



الشيخ رمضان عبد المعز الشيخ رمضان عبد المعز



قال الشيخ رمضان عبد المعز الداعية الإسلامي، إن سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، أخبرنا أن الإيمان لا يستقيم إلا باستقامة القلب واللسان، مشيرًا إلى أن اللسان هو طريق الجنة أو النار، وسليط اللسان لا يدافع عن الحق.



وأوضح «عبد المعز» خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر قناة "dmc" اليوم "الإثنين"، أن "الكلمة الطيبة صدقة، تلاقى الناس تيجى فى الاخر تقول لربنا رجعنا عشان نتصدق، واحنا الكلمة الطيبة صدقة، ومش بنعملها، وتلاقي اللى يقولك انا لسانى جامد فى الحق، يعنى سليط اللسان، طبعا بنقول له هذا دليل على وجود مرض فى القلب، سلاطة اللسان لا تدافع عن الحق ".



المؤمن ليس بطعان

كان الداعية الإسلامي، نبه في بداية حلقة اليوم إلى أن هناك فعلاً فعل يقوم به أغلب الناس، ويستهينون به، فيما نهى عنه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وحذر منه ، وهو الشتم والفحش والبذائة.

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وأكد أن "المؤمن ليس بطعان وبذيء، مينفعش تشم، أو ترد على من يشتمك"، وسيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم- منع أمنا عائشة -رضي الله تعالى عنها-، من الرد على الكفار، حين كان يشتمون رسول الله محمد -صلى الله عليه وسلم- ، ويقولون له السام عليك يا محمد، أى الهلاك، فردت عليك، فمنعها، فلابد أن نعلم أبنائنا ضبط لسانهم وعدم قول البذائة أو الفحش ".الكذب آفة خطيرةوأفاد بأن هناك فعلاً يعد آفة خطيرة إذا انتشرت في أي مجتمع تكون سبب خرابه ودماره وهلاكه، كما أنها وسبب الفزع والخوف حيث تنزع البركة منه، وتودي بصاحبها إلى جهنم، والكذب آفة خطيرة، وحال انتشارها فى اى مجتمع تدمره وهلاكه، وخرابه وسبب الفزع والخوف تنزع البركة منه، وتودى بصاحبها إلى جهنم، مشيرًا إلى أن الكذب رذيلة كريهة بشعة يبغضها ربنا سبحانه وتعالى، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.وأضاف أن هناك ناس بتتنفس كذب، وكثيرين اعتادوا عليهم كاذبين، مشيرًا إلى أن من أراد أن يشعر بالطمانينة، والسكينة، عليه أن يكون صادقا، لأن الكذاب دائما تجده مضطرب وغير موزون".ضوابط اللسانوتابع: المرء المؤمن الذى يحب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يعمل دائمُا على ضبط كلامه فى الخير والشر، وهذا ما جاء فى حديث سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، حين قال: "رحم الله عبدا قال خيرا فغنم، أو سكت عن سوء فسلم".وأشار إلى أن ضوابط اللسان هى قول الخير او السكوت عن قول السوء، فالكلام شهوة لابد أن ينتصر الإنسان عليه، فلابد من ضبط هذا الكلام سواء فى الفرح أو الحزن، فهذه الشهوة يمكن أن توصل إلى الجنة أو النار".واستشهد بحديث حكيم حين سئل: "أي الأشياء خير للمرء ؟ قال: عقل يعيش به. قيل: فإن لم يكن ؟ قال: فإخوان يسترون عليه. قيل: فإن لم يكن ؟ قال: فمال يتحبب به إلى الناس. قيل: فإن لم يكن ؟ قال: فأدب يتحلى به. قيل: فإن لم يكن ؟ قال: فصمت يسلم به. قيل: فإن لم يكن ؟ قال: فموت يريح منه العبادوالبلاد".ينبغي على كل مسلم الإيمان بشفاعة سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، محذرًا من إنكارها حيث إن من ينكرها قد يُحرم منها يوم القيامة.