فيما لا تزال مصر تحت وقع الصدمة جراء جريمة القتل المروعة، التي شهدتها محافظة الإسماعيلية شرق البلاد، الاثنين الفائت، كشف محمد عادل، محامي المجني عليه، عن اعترافات خطيرة وصادمة للمتهم عبد الرحمن دبور.
وصرح عادل لصحيفة "الوطن" المحلية أمس السبت بأن "القاتل قال أمام جهات التحقيق إنه لم يكن يقصد قتل المجني عليه، لكنه في ذلك اليوم كان متوجهاً لقتل اثنين آخرين كانا يعملان معه في أحد محلات الأسماك بالمنطقة".
كما أوضح أن "المتهم اعترف بأنه توجه إلى محل الأسماك من أجل قتلهما، غير أنه لم يجدهما. وأثناء عودته وجد المجني عليه بوجهه فأخذ يتحدث معه، ثم قام بقتله، قائلاً: جات معايا كده".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على جديد جريمة الإسماعيلية.. اعترافات صادمة للسفاح!
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق