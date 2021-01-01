تقارير تركية: صراع بين جالاتا سراي وبشتكاش للفوز بصفقة رمضان صبحى



رمضان صبحى رمضان صبحى

كشفت تقارير صحيفة تركية اليوم، الاثنين، عن وجود صراع بين ناديين تركيين للتعاقد مع رمضان صبحي جناح بيراميدز ومنتخب مصر المهاجم فى الانتقالات الشتوية المقبلة.



وقدم رمضان صبحى إلى بيراميدز فى صيف عام 2020 من هيدرسفيلد تاون فى الدورى الإنجليزى بعد رفضه الاستمرار مع الأهلى عقب انتهاء فترة الإعارة لمدة موسمين.



وأكدت صحيفة "فوتوماك" التركية أن هناك صراعاً بين ناديى جالاتا سراى ونظيره بشكتاش على ضم رمضان صبحى، برغبة من فاتح تريم المدير الفنى للفريق الأول ونظيره سيرجين يالتشين مدرب بشكتاش.

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وأشارت الصحيفة التركية إلى أن رمضان صبحى يستهدف العودة مرة أخرى إلى أوروبا بعد رحيله عن الدورى الإنجليزى فى تجربتين لم يكتب له فيهما النجاح مع فريقى ستوك سيتى وهيدرسفيلد تاون.وينتهى عقد رمضان صبحى مع بيراميدز فى يونيو 2025، وسيكون انتقاله من خلال النادى عبر مفاوضات رسمية علاوة على موافقة اللاعب.وفى سياق مختلف، حرص إيهاب جلال، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، منذ أن تولى مهمة القيادة على عقد عدة جلسات نفسية مع رمضان صبحى، جناح وصانع ألعاب الفريق السماوى، من أجل مساعدته على تخطى كافة الأزمات التى تعرض لها مؤخرًا وتحديدًا منذ رحيله عن الأهلى والانتقال لبيراميدز.ونجح جلال فى التعامل نفسيا مع رمضان صبحى، حيث منح اللاعب دفعة معنوية قوية قبل بداية الموسم الحالى، مما ساعد رمضان صبحى فى الظهور بمستواه المعهود فى المواجهات الماضية مع فريقه ومع المنتخب أيضًا.ويسعى المدير الفنى لبيراميدز لمساعدة رمضان صبحى لتقديم أفضل ما لديه فى الملعب، خاصة أن جلال مؤمن بإمكانيات اللاعب وقدرته على تحويل مسار أى مباراة، وأنه من أحد الأعمدة الأساسية للفريق.