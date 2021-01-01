تعليم مطروح تعلن وصول التابلت.. وتسليم 1722 جهازا لطلاب أولى ثانوى غدا

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تابع عاطف سلامة وكيل الوزارة اليوم الإثنين 8 نوفمبر 2021 إجراءات تسليم الإدارات التعليمية لأجهزة التابلت التعليمي الخاصة بطلاب الصف الأول الثانوى العام والبالغ عددها 1722 جهازاً من مخازن تعليم مطروح وسط إجراءات احترازية وتدابير وقائية في مواجهة كورونا، وذلك تمهيدا لتوزيعها غدا الثلاثاء علي الطلاب بالمدارس الثانوية البالغ عددها ست عشرة مدرسة بكافة أرجاء مطروح .



وأكدت المديرية، أنه خلال متابعة وكيل الوزارة لإجراءات التسليم شدد علي مسئولي مخازن المديرية والإدارات التعليمية بالالتزام الكامل بالتعليمات الوزارية الخاصة بهذه الشأن، مشيرا إلى أن التسليم بالمدارس الثانوية لا يتم إلا بعد التأكد من سداد الطلاب قيمة التأمين على الجهاز اللوحى حيث يتم تسليم الطلاب الأجهزة بأصل إيصال سداد قيمة التأمين وصورة من بطاقة الرقمى القومى لولى الأمر وصورة من شهادة ميلاد الطالب، إضافة إلى إقرار يوقعه ولى الأمر بعد استلامه الجهاز.



وأوضح سلامة، أن منظومة التابلت التعليمي تعد طفرة نوعية جديدة وغير مسبوقة في مجال تطوير منظومة التعليم ومواكبة عصر التكنولوجيا، ووفقا لرؤية مصر 2030 وتأتي للعام الرابع علي التوالي بالمدارس الثانوية في سبيل تخريج جيل قادر علي الإبداع والتميز والابتكار بعيدا عن الحفظ والتقليد.

