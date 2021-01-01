طريقة عمل تشيكن كباب تركى.. فيديو

قدمت الشيف " نورهان ميشيل " ، اليوم الإثنين، خلال برنامج " سفرة دايمة " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، وصفة " تشيكن كباب تركى ". تشيكن كباب تركى: 2 معلقة صغيرة بابريكا نصف معلقة صغيرة قرفة نصف معلقة صغيرة كمون يقدم مع خبز تورتيلا-بصل شرائح+ بقدونس قطع خبز+أفوكادو+طماطم شيرى+شرائح ليمون

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