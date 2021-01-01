قدمت الشيف " نورهان ميشيل " ، اليوم الإثنين، خلال برنامج " سفرة دايمة " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، وصفة " تشيكن كباب تركى ".
تشيكن كباب تركى:
2 معلقة صغيرة بابريكا
نصف معلقة صغيرة قرفة
نصف معلقة صغيرة كمون
يقدم مع خبز تورتيلا-بصل شرائح+ بقدونس
قطع خبز+أفوكادو+طماطم شيرى+شرائح ليمون
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على طريقة عمل تشيكن كباب تركى.. فيديو
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق