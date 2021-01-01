رسميا.. برشلونة يقدم تشافي مديرا فنيا للفريق في "كامب نو"

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صورة الخبر: تشافي هيرنانديز
تشافي هيرنانديز


قدم نادي برشلونة الإسباني، اليوم الإثنين، تشافي هيرنانديز المدير الفني الجديد للبلوجرانا، في ملعب “كامب نو” بحضور 25 ألف مشجع من جماهير البارسا.



وتم الإعلان عن تعيين لاعب خط وسط برشلونة السابق تشافي، كمدرب للفريق خلفا للهولندي رونالد كومان أول أمس السبت.



وتم تقديم تشافي رسميا لوسائل الإعلام اليوم الإثنين، قبل خوض أول حصة تدريبية له في اليوم التالي.



وليس من المعتاد أن يقدم مدرب الفريق على ملعب “كامب نو” بحضور جماهير في المدرجات ولكن الأمر اليوم مختلف لأنه مع واحد من أساطير النادي، وفقًا لوصف وسائل الإعلام الإسبانية.


وأكد برشلونة أن تشافي هيرنانديز سيخوض أول حصة تدريبية له كمدرب جديد للفريق الكتالوني غدًا، الثلاثاء.



وتولى تشافي القيادة الفنية لبرشلونة، الذي يحتل المركز التاسع في ترتيب الدوري الإسباني حاليا، بفارق 11 نقطة خلف ريال سوسييداد (المتصدر)، ومازال يمتلك مباراة مؤجلة.



وبعد فترة التوقف الدولي القادمة، ستكون المباراة الأولى للاعب خط الوسط الأسطوري هي مباراة الديربي الكتالوني ضد إسبانيول في 20 نوفمبر الجاري.

المصدر: elbalad

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