كارثة الإسماعيلية تتكرر.. مدمن مخدرات يذبح خصمه بالساطور بدمياط



مدمن مخدرات يذبح خصمه بالساطور مدمن مخدرات يذبح خصمه بالساطور

شهدت منطقة الشبطاني التابعة لمركز قسم شرطة أول دمياط نشوب مشاجرة بين مواطن وعدد من الأهالي لوجود خلافات مادية، أسفرت عن ذبح المواطن بعد الاعتداء عليه بآلة حادة وهى ساطور.







تفاصيل الواقعه ترجع ، عندما فوجيء أهالي منطقه الشبطانى ، بمشاجرة بين مواطن يدعى إبراهيم الأسود، 45 سنة، وعدد من الأشخاص وتم التعدى عليه بآلة حادة .

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وعلى الفور، قام الأهالي بإبلاغ قوات الأمن واستدعاء رجال الإسعاف، وتحركت قوة أمنية من قسم شرطة أول دمياط لموقع الحادث، وأسفرت التحريات عن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على شخص يدعى إبراهيم الأسود 45 سنة، عامل، وذلك بسبب خلافات بينهما.وكثفت قوات الأمن جهودها لضبط الجناة ومرتكبي الواقعة، فيما تم نقل الضحية لمستشفى دمياط التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وأسفرت جهود رجال الأمن عن ضبط عدد من الأشخاص، وجاري البحث عن الجاني مرتكب الواقعة، وتم اقتياد المتهمين لمقر قسم شرطة أول دمياط لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.وأكد شهود عيان أن أحد مرتكبي الواقعة اعتاد تناول المواد المخدرة، موضحين أنهم تفاجأوا بقيام أحد الأشخاص بإلقاء الضحية بالطريق العام مذبوحا، قبل أن يفر هاربا، قبل أن يتمكن الأهالي من الإمساك به. واستعاد أهالي دمياط التفاصيل المؤلمة لجريمة سفاح الإسماعيلية. وقد شهد موقع الحادث محاولة الأهالي ملاحقة مرتكب الواقعه.وتكثف الأجهزة الامنيه من جهودها لضبط الجناة.