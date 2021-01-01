هناك عدد قليل من القطع الشتوية الكلاسيكية التي يعتبرها العديد من المهتمين بالموضة من العناصر الأساسية في خزانة الملابس، على سبيل المثال تتصدر الياقة المدورة والمعاطف الصوفية السوداء تلك القائمة، ومع ذلك، نظرًا لأننا نرغب في التغيير واختبار مظهر جديد كل موسم، فهناك بالفعل مجموعة جديدة من العناصر التي نضيفها إلى خزانتنا في محاولة لتحديثها، وإليكِ أبرز تلك القطع نقلًا عن موقع " whowhatwear".
تعتبر السترة المحبوكة من خيوط التريكو، التي تتميز إما بنصف سحاب أو نصف زر، واحدة من الأساسيات الرئيسية لهذا الموسم، وهذا النمط سهل ومتعدد الاستخدامات، ويمكنك ارتدائه بأكثر من طريقة.
تسود المعاطف السحابية على إطلالات كافة النجمات والمشاهير في الوقت الحالي، وتريد غالبية الفتيات الظهور بهذه الإطلالة، إذا كانوا لم يضيفوا واحدة إلى خزائنهن بالفعل.
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التعليقات على 6 ملامح لموضة شتاء 2022 اعرفيها
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