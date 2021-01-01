6 ملامح لموضة شتاء 2022 اعرفيها



موضة شتاء 2022 موضة شتاء 2022

هناك عدد قليل من القطع الشتوية الكلاسيكية التي يعتبرها العديد من المهتمين بالموضة من العناصر الأساسية في خزانة الملابس، على سبيل المثال تتصدر الياقة المدورة والمعاطف الصوفية السوداء تلك القائمة، ومع ذلك، نظرًا لأننا نرغب في التغيير واختبار مظهر جديد كل موسم، فهناك بالفعل مجموعة جديدة من العناصر التي نضيفها إلى خزانتنا في محاولة لتحديثها، وإليكِ أبرز تلك القطع نقلًا عن موقع " whowhatwear".



تعتبر السترة المحبوكة من خيوط التريكو، التي تتميز إما بنصف سحاب أو نصف زر، واحدة من الأساسيات الرئيسية لهذا الموسم، وهذا النمط سهل ومتعدد الاستخدامات، ويمكنك ارتدائه بأكثر من طريقة.



تسود المعاطف السحابية على إطلالات كافة النجمات والمشاهير في الوقت الحالي، وتريد غالبية الفتيات الظهور بهذه الإطلالة، إذا كانوا لم يضيفوا واحدة إلى خزائنهن بالفعل.

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نعم، كانت سراويل البضائع أو البنطلون الباجي كما نعرفه، في الواقع متصدرة بالإجماع خلال حقبة التسعينات، وقد عادت من جديد مؤخرًا في شكل السراويل الرياضية المريحة، ويضفي نمط البنطال هذا عاملًا أنيقًا فوريًا على أي مظهر شتوي.من حيث القطع المريحة، فإن السترة كبيرة الحجم المحبوكة بالخيوط السميكة أو ما يطلق عليها بلوفر تريكو Cable-Knit هي الاختيار الأفضل نظرًا لطبيعتها الأنيقة والمريحة.تولي الكثير من الفتيات اهتمامًا خاصًا بالسراويل الجلدية هذا الشتاء، ويمكننا ان نصف هذا البنطلون بأنه الزوج المثالي الذي سيجعل أي فتاة تشعر بأنها أنيقة.على جبهة الدنيم، سيكون الجينز الداكن والنيلي في الجزء العلوي من الأزياء التي نرغب في ضمها إلى خزاناتنا، فهو في غاية الأناقة ويسيطر على موضة شتاء 2022 بشكل ملحوظ، فضلًا عن كونه من الإطلالات الأساسية للشباب والفتيات على حد سواء.