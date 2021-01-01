بالسمك واللحم طريقة عمل الكبسة بمذاق لا يقاوم



طريقة عمل الكبسة طريقة عمل الكبسة



بالسمك واللحم الضانى يمكنك تحضير الكبسة بالمقادير والخطوات بمذاق لا يقاوم لأمهر الشيفات أختارى الطريقة التى تناسبك



طريقة عمل كبسة السمك للشيف الشربني





مقادير كبسة السمك

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سمك بلطيأرز بسمتيثوم بصلكمون ليمون جافقرفة خشبقرفة ناعمةصلصة طماطمقرنفل بهاراتسمكملح فلفل أسودكزبرة خضراءفلفل حارجنزبيل طازجكركمليمونكاري حبهانورق لوراطريقة تحضير كبسة السمك1- فى وعاء على النار افرمي الثوم والبصل وضعيه على النار ليصفر قليلا ثم أضيفى كافة التوابل2- ضعي كمون وملح وفلفل وبهارات وحبهان وورق ولورا وكركم وكاري و قلبي جيدا الخليط ثم ضيفي الماء واتركيه ليغلي3- قطعي الطماطم مكعبات متوسطة وضيفيها الى الحلة ثم ضيفي كزبرة خضراء مفرومة وافرمي ثوم مع كمون وليمون وملح وفلفل وتبلي به السمك4- ضعي السمك المتبل في الدقيق واقليه في زيت غزير ساخن ثم ضعي السمك المقلي في صينية فرن بها قليل من الخليط السابق تجهيزه في الحلة وصبي عليه المزيد منها يغلطى بها من كل الجهات5- ادخلي الصينية فرن ساخن ليتشرب السمك الصلصة وضعي الأرز المغسول والمصفى في الحلة واتركيه لينضج على نار هادئة وقدمي الأرز وعليه السمك.الخليج.. طريقة الكبسة السعودي باللحمةطريقة تحضير أرز الكبسة.. وخطوات إعدادهاطريقة عمل الكبسة باللحم الضاني للشيف نجلاء الشرشابيطريقة عمل الكبسة باللحم الضاني:مقادير الكبسة باللحم الضاني:كيلو لحم ضاني بالعظم٢ ملعقة كبيرة زيت عباد شمسحبَّة طماطم متوسطة، مقطعة إلى قطع صغيرةبصلة متوسطة، مقطعةملعقة صغيرة كمون٤ حبات حبهان١/٢ ملعقة صغيرة فلفل أسودقليل من الملحعود قرفة٨ ملاعق كبيرة صلصة طماطممكعب مرقةملعقة صغيرة زنجبيلكوب أرز بسمتي، منقوع في ماء لمدة ٣٠ دقيقةقليل من الزعفران4 حبات قرنفلطريقة عمل الكبسة باللحم الضاني:1- في إناء كبير، على نار عالية، اسلقي اللحم. وعندما ينضج، ارفعيه من على النار، وقومي بتصفية المرقة و حفظها جانبا.2- سخني الزيت في حلة على نار متوسطة، ثم اقلي البصل حتى يطرى.3- أضيفي الطماطم والصلصة والتوابل. واتركيها على النار لمدة دقيقة.4- أضيفي اللحم و اطهيه لمدة دقيقة مع التوابل. أضيفي الأرز، وادفعيه برفق لقاع الإناء بحيث لا يوجد أي أرز أعلى اللحم.5- أضيفي مرقة اللحم واتركي الخليط يغلي، قللي درجة الحرارة واتركي الكبسة حوالي ١٥ دقيقة حتى ينضج الأرز، ثم قدمي الكبسة باللحم الضاني ساخنة.