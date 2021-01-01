5 أعراض تنذرك بالإصابة بسرطان البنكرياس

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سرطان البنكرياس


يعد سرطان البنكرياس من الأمراض الشائعة، قد لا يكون لسرطان البنكرياس أي أعراض، أو قد يكون من الصعب اكتشافه.



يمكن أن تشمل أعراض سرطان البنكرياس
يتحول بياض عينيك أو جلدك إلى اللون الأصفر ( اليرقان )، وقد يكون لديك أيضًا حكة في الجلد وبول أغمق وبراز شاحب أكثر من المعتاد فقدان الشهية أو فقدان الوزن دون محاولة الشعور بالتعب أو انعدام الطاقة ارتفاع في درجة الحرارة ، أو الشعور بالحر أو الرعشة يمكن أن تؤثر الأعراض الأخرى لـ سرطان البنكرياس على عملية الهضم ، مثل:

الشعور بالمرض
الإسهال أو الإمساك أو تغيرات أخرى في برازك
ألم في الجزء العلوي من بطنك وظهرك ، والذي قد يزداد سوءًا عند تناول الطعام أو الاستلقاء ويكون أفضل عند الانحناء إلى الأمام
أعراض عسر الهضم مثل الشعور بالانتفاخ
إذا كنت تعاني من حالة أخرى مثل متلازمة القولون العصبي ، فقد تصاب بأعراض مثل هذه بانتظام.

قد تجد أنك تعتاد عليهم، لكن من المهم أن يفحصك طبيب عام إذا تغيرت الأعراض أو ساءت أو لم تشعر أنك طبيعي.

المصدر nhs.uk

المصدر: elbalad

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