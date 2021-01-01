يعد سرطان البنكرياس من الأمراض الشائعة، قد لا يكون لسرطان البنكرياس أي أعراض، أو قد يكون من الصعب اكتشافه.
يمكن أن تشمل أعراض سرطان البنكرياس
يتحول بياض عينيك أو جلدك إلى اللون الأصفر ( اليرقان )، وقد يكون لديك أيضًا حكة في الجلد وبول أغمق وبراز شاحب أكثر من المعتاد فقدان الشهية أو فقدان الوزن دون محاولة الشعور بالتعب أو انعدام الطاقة ارتفاع في درجة الحرارة ، أو الشعور بالحر أو الرعشة يمكن أن تؤثر الأعراض الأخرى لـ سرطان البنكرياس على عملية الهضم ، مثل:
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على 5 أعراض تنذرك بالإصابة بسرطان البنكرياس
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق