7 نصائح لاستعادة كثافة شعرك بسهولة

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لاستعادة كثافة شعرك

يعاني الكثير من الناس في جميع أنحاء العالم من مشاكل تساقط الشعر وفقدان كثافته، على عكس ما قد تعتقده ، غالبًا ما تكون مشكلة قابلة للعكس ، حيث يمكنك اتخاذ بعض الإجراءات لاستعادة شعرك بكثافته.

وسردت الدكتورة الهندية سو المتخصصة في الأمراض الجلدية في أحد منشوراتها على Instagram ، بعض الأشياء البسيطة التي يمكن للمرء القيام بها بشأن مشكلة ترقق الشعر يبدأ بـ:

الحفاظ على كثافة الشعر
1. الحصول على قسط كافٍ من النوم: مطلوب للحفاظ على دورة شعر صحية يمكنه أيضًا إفراز هرمونات النمو المهمة لصحة الشعر.

2. القيام بأي نشاط للتخلص من التوتر: ويشمل ذلك القيام بالتمارين الرياضية بانتظام مما يساعد على التحكم في التوتر وآثاره على الشعر.

3. الفيتامينات المتعددة: يحتاج الشعر إلى الحديد وحمض الفوليك والزنك للقوة والسماكة. اسأل مقدم الرعاية الصحية الخاص بك عما إذا كنت قد تحتاج إلى فيتامينات متعددة ، في حالة وجود نوع من النقص.

4. حمض الفوليك: وهو نوع من فيتامين ب يمكن أن يساعد في تجديد الخلايا.

5. البيوتين: المعروف أيضًا باسم فيتامين ب 7 ، يوجد البيوتين بشكل طبيعي في الأطعمة مثل المكسرات والعدس. سوف تحتاج إلى تناول نظام غذائي متوازن.
6. مينوكسيديل: وهو علاج لتساقط الشعر بدون وصفة طبية. عند وضعه على فروة الرأس مرتين في اليوم ، قد تتمكن من رؤية اختلافات واضحة في مناطق الصلع.

7. كمية الماء: من المهم شرب 3-4 لترات من الماء كل يوم يمكنه ترطيب خلايا الشعر والحفاظ على صحة شعرك وكثافته.

المصدر: elbalad

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