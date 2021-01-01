شاهد.. تمارين رياضية لتقوية عضلات القلب

عرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" اليوم الاثنين، تمارين رياضية لتقوية وشد عضلات الرجلين وتقوية عضلات القلب، وجميع عضلات الجسم.
وأوضحت كوتش سارة، مسئولة اللياقة البدنية والتمارين الصباحية، أن هذه التمارين ستقدم لجميع الأعمار على حسب وزن كل شخص، وتساعد على حرق الدهون وتنشيط الجسم، وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد ومقدار تحمله.
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