

فيديو ترويجي يكشف مواصفات هاتف أوبو المطور Oppo Reno6 Lite فيديو ترويجي يكشف مواصفات هاتف أوبو المطور Oppo Reno6 Lite

تعمل شركة أوبو Oppo، على تطوير إصدار جديد متوسط الفئة يسمى Reno6 Lite، والذي من المقرر أن يتم الإعلان عنه قريبا في الأسواق الأوروبية.



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، كشف مقطع فيديو ترويجي تم تسريبه عن إمكانيات الهاتف المتطورة، حيث تأتي معظم مواصفات هاتف أوبو المرتقب Reno6 Lite، مشابهة لإصدار الشركة السابق Oppo F19 ولكن معاد تسميته، والذي تم الإعلان عنه في شهر أبريل في الهند.



مميزات هاتف أوبو Reno6 Lite

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ووفقا لتغريدة على موقع تويتر، فإن شركة أوبو قررت إحضار هاتف Reno6 Lite إلى أوروبا تحت علامة تجارية مختلفة، وكشفت التغريدة القصيرة مواصفات الهاتف حيث سيأتي بشاشة من نوع AMOLED مع كاميرا سيلفي مثقبة وقارئ بصمات الأصابع في الشاشة.وسيضم هاتف أوبو Reno6 Lite، شاشة من نوع AMOLED وبدقة عرض FHD + والتي من المحتمل أن تأتي بقياس 6.43 بوصة، وسيحتوي الهاتف الذكي المرتقب على كاميرا خلفية رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، إلى جانب مستشعرين بدقة 2 ميجابكسل واحدة للقطات الماكرو والأخرى لكاميرا العمق.ومن المحتمل أن يعمل هاتف أوبو Reno6 Lite، بإحدى معالج كوالكوم Snapdragon 662، وهو مقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، مع 5 جيجابايت إضافية من ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية.وسيحزم هاتف أوبو Reno6 Lite، بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33 وات، ومن المقرر أن يأتي الهاتف بتصميم سلسلة رينو المميز Reno Glow Design بلون واحد.