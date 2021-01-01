

وحش الهواتف.. سعر ومواصفات شاومي Xiaomi 11 Lite 5G NE وحش الهواتف.. سعر ومواصفات شاومي Xiaomi 11 Lite 5G NE

تتميز هواتف شاومي Xiaomi، بمواصفات قوية ومميزة ومن أقوى و أفضل الهواتف الذكية التي أعلنت عنها الشركة الصينية لهذا العام Xiaomi 11 Lite 5G NE، حيث يأتي الهاتف بقدرات تصويرية رائعة تدعم ميزة التصوير السينمائي.



سعر ومواصفات هاتف شاومي الجديد Xiaomi 11 Lite 5G NE



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، زودت شاومي هاتفها الجديد Xiaomi 11 Lite 5G NE، بمعالج كوالكوم Snapdragon 778G، بتكنولوجيا تصنيع 6 نانومتر، والذي يقدم العديد من المميزات للجهاز من بينها الأداء الجديد.



يمتاز هاتف شاومي Xiaomi 11 Lite 5G NE، بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.55 بوصة، بدقة عرض FHD+، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتزا في الثانية، تدعم تقنية HDR10+، إلى جانب طبقة حماية على الشاشة ضد الخدش والكسر.

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ولعشاق التصوير، يقدم هاتف شاومي Xiaomi 11 Lite 5G NE، كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية منها بدقة 64 بوصة، بجانب كاميرا بدقة 8 ميجابكسل فائقة السرعة وكاميرا لتصوير الماكرو بدقة 5 ميجابكسل، وكاميرا سيلفي بدقة 20 ميجابكسل، داخل فتحة صغيرة أعلى الزاوية اليسرى العليا.ويأتي هاتف Xiaomi 11 Lite 5G NE، بتصميم أنيق يبلغ وزنه 159 جراما، مزودا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعتي 6 أو 8 جيجابايت، وبذاكرة تخزين داخلية بسعتي 128 أو 256 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر فتحة مخصصة للذاكرة الخارجية microSD.ويتم تشغيل هاتف شاومي Xiaomi 11 Lite 5G NE، بواجهة المستخدم MIUI 12، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11، ويحزم الهاتف بطارية بقوة 4250 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 33 وات.ويبلغ سعر هاتف شاومي Xiaomi 11 Lite 5G NE، مقابل 369 يورو (أي ما يعادل 6 آلاف و800 جنيه مصري)، لإصدار 6 + 128 جيجابايت، وتتضمن خيارات الألوان الأسود والأزرق والوردي والأبيض.