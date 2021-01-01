تويتر تسمح بالاستماع للبث الصوتي دون تسجيل دخول

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تويتر تسمح بالاستماع للبث الصوتي دون تسجيل دخول

يبدو وأن شركة تويتر ترغب بالتوسع إلى أبعد حدود مع خدمة المساحات أو البث الصوتي عبر منصتها، فبعد أن أتاحتها لجميع المستخدمين للقيام بالبث دون شروط لعدد المتابعين، قررت الشركة إتاحة الاستماع للبث للجمهور غير المسجل أو دون الحاجة لتسجيل الدخول.

ويظهر أن هذه الخطوة من شأنها تحويل البث الصوتي عبر مساحات تويتر لتكون أشبه بمحتوى البودكاست المباشر الذي يمكن لأي شخص الوصول إليه عبر تطبيقات البودكاست المختلفة دون الحاجة للتسجيل أحيانًا.

وبطبيعة الحال، لن يكون بإمكان المستمعين من خارج المنصة المشاركة في البث، حيث سيقتصر وجودهم على الاستماع فقط، لذا في حال الرغبة بالمشاركة في هذه العملية بإمكانهم تسجيل الدخول أو التسجيل كمستخدمين جدد.

المصدر: عالم التقنيه

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