مايكروسوفت ستوقف مزامنة تطبيق OneDrive على ويندوز 7 و 8

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مايكروسوفت ستوقف مزامنة تطبيق OneDrive على ويندوز 7 و 8

قررت شركة مايكروسوفت إيقاف مزامنة البيانات في شهر مارس المقبل عبر تطبيق OneDrive على أنظمة ويندوز 7 و 8 و8.1، في خطوة جديدة من الشركة لدفع المستخدمين نحو التغيير.

وترغب مايكروسوفت في تحفيز المستخدمين على الترقية للأنظمة الأحدث مثل ويندوز 10 وويندوز 11 الجديد، لكن ذلك يتطلب العديد من الخطوات المساعدة وبينها إيقاف دعم الخدمات الخاصة بها على الأنظمة القديمة، ما يجبر المستخدمين على الانتقال للإصدارات الأحدث للاستفادة من الخدمات.

ويوفر تطبيق ون درايف ” OneDrive” للمستخدمين إمكانية مزامنة ملفاتهم وبياناتهم بين مختلف الأجهزة ليتسنى لهم الوصول لها في أي وقت ومن أي مكان، لكن مع التحديث الجديد لن يكون بإمكانهم الاستفادة من ذلك على أنظمة ويندوز 7 و 8 و 8.1.

المصدر: عالم التقنيه

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