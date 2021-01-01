

واتساب تطور «ميزة المجتمعات»: «جروبات داخل الجروبات» (التفاصيل) واتساب تطور «ميزة المجتمعات»: «جروبات داخل الجروبات» (التفاصيل)

بدأت منصة واتساب المملوكة لشبكة فيسبوك العمل على ميزة المجتمعات، وتمنح تلك الميزة، مسؤولي المجموعة مزيدًا من السلطة، مثل القدرة على إنشاء مجموعات داخل مجموعات، والتي قد تكون مشابهة لكيفية ترتيب القنوات تحت مظلة مجتمع Discord، وفقا لتقرير كشفه موقع (ذا فيرج) التقني.



وتمكن الميزة الجديدة، المسئولين عن المجموعات، من دعوة مستخدمين جدد عبر رابط دعوة، ثم بدء مراسلة الأعضاء الآخرين، مع ملاحظة أن الدردشات تبدو مشفرة من طرف إلى طرف كعادة واتساب.



يبدو أيضا أن التغيير الدقيق في التصميم سيساعد في تمييز المنتديات عن الدردشات الجماعية العادية، ستكون أيقونات المجتمع مربعات بزوايا دائرية، وهو تنسيق قام واتساب WhatsApp بتمكينه عن طريق الخطأ (ثم تم تعطيله بسرعة) في أكتوبر الماضي، دون وجود معلومات عن موعد طرح المنتديات رسميًا، حسبما افاد موقع (ذا فيرج).

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وتحاول منصة واتساب WhatsApp سد الفجوة المتسعة بينها وبين تطبيقات المراسلة الأخرى مثل تليجرام Telegram وسيجنال Signal.كانت العمل على تغيير سياسة الخصوصية الجديدة لـ WhatsApp، قد تسبب في وقت سابق هذا العام، في حدوث ارتباك بين المستخدمين حول ما ستشاركه مع الشركة الأم فيسبوك Facebook، مما أدى إلى نزوح جماعي لتلك التطبيقات الأخرى، عندما توقف تطبيق واتساب WhatsApp مع شبكة تطبيقات فيسبوك الكاملة الشهر الماضي، اكتسب في تلك الفترة تليجرام Telegram عددًا هائلاً من المستخدمين يبلغ عددهم 70 مليون مستخدم.