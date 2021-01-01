

تسريب صور حية للهاتف Samsung Galaxy S22 Ultra تسريب صور حية للهاتف Samsung Galaxy S22 Ultra

ظهر اليوم تسريب جديد يستعرض لنا الصور الحية للهاتف Samsung Galaxy S22 Ultra الذي نتوقع أن يتم الإعلان عنه في أواخر يناير أو أوائل فبراير كما تعودنا في السابق، وهذا التسريب الجديد يعرض التصميم الأمامي والخلفي لهذا الهاتف الرائد حيث سيتميز بشاشة منحنية في المقدمة مع زوايا منحنية وثقب صغير في المنتصف من أجل الكاميرا الأمامية.



وعلاوة على ذلك فإن الصور المسربة تؤكد أن الهاتف Galaxy S22 Ultra سيتضمن قلم S Pen مما يجعل S22 Ultra خلفا حقيقيا لهواتف Galaxy Note، وتؤكد أيضا أن تصميم الكاميرات الخلفية سيكون على شكل قطرات ماء كما لو كانت قد سقطت على سطح الجهاز بالإضافة إلى أن الواجهة الخلفية ستتميز بطلاء غير لامع ولكن يبقى أن نرى ما إذا كان هذا هو الحال مع وحدات البيع بالتجزئة. والصور التالية توضح ذلك.



ووفقا لبعض التسريبات السابقة فإن الكاميرات الخلفية لن هذا الهاتف القادم من سامسونج ستكون هي نفسها الموجودة في هاتف Galaxy S21 Ultra الذي تم إطلاقه في بداية العام الجاري لذا فإن التطورات في التصوير الفوتوغرافي ستكون مماثلة لما نشهده كل عام في هواتف Google Pixel الجديدة.

الهاتف Samsung Galaxy S22 Ultraوهذا يعني أن Samsung Galaxy S22 Ultra سيضم 4 كاميرات في الخلف كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجا بكسل وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجا بكسل وكاميرا تصوير مقربة بدقة 10 ميجا بكسل مع تقريب بصري 3x والكاميرا الرابعة بدقة 10 ميجا بكسل ولكن مع تقريب 10x.







