

تقرير جديد يؤكد وصول الهاتف Xiaomi 12 بالمعالج Snapdragon 898 تقرير جديد يؤكد وصول الهاتف Xiaomi 12 بالمعالج Snapdragon 898

في ظل استعدادات شركة شاومي للإعلان عن سلسلة هواتف Xiaomi 12 ظهرت العديد من التقارير والشائعات الجديدة التي تكشف عن مواصفات هذا الهاتف وآخرها يتعلق بالأداء والتصميم والبطارية، وهذه تعتبر جوانب رئيسية ستجعل هذا الجهاز يحتل المرتبة الأولى في عالم Android من حيث الأداء، وفي هذا المقال دعونا نستعرض أبرز ما ورد في التقرير الجديد.



ووفقا لهذا التقرير الجديد فالهاتف Xiaomi 12 سيتم تشغيله بالمعالج القادم Snapdragon 898 الذي سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق من شهر نوفمبر، وهذا يعني أن الهاتف الجديد من شاومي سيكون أول هاتف يعمل بهذا المعالج الجديد الذي من المتوقع أن يحقق قفزة كبيرة من حيث قوة الأداء والرسوميات لمواجهة أكبر منافسة مباشرة في العالم، بالإضافة إلى أن الهاتف سيضم بطارية بسعة 5000 ملي أمبير ومن المتوقع أن يدعم الشحن السريع بقوة 120 واط.



وبخصوص التصميم فالواجهة الخلفية للهاتف القادم سيتم بناؤها من السيراميك كما رأينا في هاتف Xiaomi Mix 4 الأخير حيث سيرث نفس التشطيب وذلك باستخدام مواد ثنائية النواة ستجعله أخف وأنحف وأقوى من الجيل السابق Xiaomi Mi 11، وأيضا سيكون له حواف أرق وبالتالي تحقيق استخدام أفضل للواجهة، بالإضافة إلى ترك اللوحة المنحنية للحصول على عرض أفضل للمحتوى.

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وهذا كان كل ما لدينا بخصوص مواصفات الهاتف Xiaomi 12، ومع اقتراب موعد الإعلان الرسمي ستظهر شائعات جديدة حول مواصفاته النهائية وعلى ما يبدو تريد Xiaomi تزويد هاتفها الجديد بمميزات عالية المستوى لينافس الهواتف الرائدة من سامسونج وآيفون.