واتساب يطرح ميزة لربط الأجهزة دون الاتصال بالإنترنت

في الفترة الماضية كانت الشركة المطورة لتطبيق المراسلة الشهير WhatsApp تختبر ميزة تسمح لمستخدمي التطبيق على الهواتف الذكية بربط حساباتهم بأجهزة الكمبيوتر والاستمرار في إرسال واستقبال الرسائل من دون الحاجة إلى اتصال الهاتف بالإنترنت، والآن أكدت الشركة أن هذه الميزة أصبحت متوفرة لجميع المستخدمين حول العالم على هيئة تحديث مجاني يصل إلى تطبيق واتساب على كل من إصدارات Android وiOS.
في السابق كان يتوجب عليك توصيل هاتفك بالإنترنت قبل أن تتمكن من فتح التطبيق على متصفح الويب لإرسال الرسائل المختلفة ولكن بعد الآن لن تحتاج إلى اتصال بالإنترنت وبعد تفعيل هذه الميزة سيتم إلغاء ربطك بجميع الأجهزة التي اتصلت بها في السابق وستحتاج إلى ربط هاتفك مرة أخرى بتطبيق WhatsApp على الكمبيوتر وبعد ذلك ستتمكن من إرسال واستقبال الرسائل النصية والصوتية والصور والفيديوهات والملفات المختلفة بغض النظر عما إذا كان هاتفك متصلا بالإنترنت أم لا، مع العلم بأن هذه الميزة لن تؤثر على الأمان والخصوصية وستظل الرسائل والمكالمات خاضعة إلى نظام التشفير من طرف إلى طرف.
WhatsApp يطرح ميزة جديدة
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