شركة المنصور للسيارات ترفع سعر فئات MG ZS موديل 2022

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شركة المنصور للسيارات ترفع سعر فئات MG ZS موديل 2022

شهد سوق السيارات المصري مؤخرا مع أول أيام شهر نوفمبر تقديم زيادة رسمية على موديل 2022 من سيارة MG ZS التي تنتمي لفئة SUV وكروس أوفر، حيث حدد وكيل سيارات إم جي (المنصور للسيارات) الزيادة على أسعار هذا الموديل كالتالي:

- فئة أولى من 270 إلى 275 ألف جنيه (زيادة 5000 جنيه).

- فئة ثانية من 285 إلى 290 ألف جنيه (زيادة 5000 جنيه).

- فئة ثالثة من 303 إلى 308 ألف جنيه (زيادة 5000 جنيه).

ويتم طرح هذه الفئات الثلاثة بنفس المحرك المكون من 4 أسطوانات، وهو بسعة 1500 سي سي وبقوة 123 حصان و135 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي ينقل قوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).

وتضم التجهيزات المتاحة بالفئة الأولى من السيارة التالي:

- وسائد هوائية امامية.
- أنظمة المكابح ABS وEBD.

- نظام لثبات السيارة على المنحدرات.

- نظام لمراقبة ضغط الهواء بالإطارات.

- مصابيح هالوجين أمامية.

-سنسور خلفي.

- كاميرا خلفية.

- إطارات بأطواق (جنوط)رياضية 16 بوصة.

- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات.

- تكييف هواء.

- فرش داخلي من القماش.

المصدر: التوكيل

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