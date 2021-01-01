

بقيمة 5000 جنيه.. رفع سعر هيونداي النترا CN7 موديل 2022 بقيمة 5000 جنيه.. رفع سعر هيونداي النترا CN7 موديل 2022

شهدت الفترة الماضية إعلان مجموعة جي بي غبور أوتو باعتبارها وكيلا لسيارات هيونداي في مصر عن تقديم زيادة رسمية على أسعار موديل 2022 من النترا CN7، حيث بلغت هذه الزيادة 5000 جنيه على جميع فئات موديل 2022 لتصبح الأسعار الجديدة كالتالي بعد هذه التغيرات:



- فئة أولى بسعر رسمي 330 ألف جنيه (بعد زيادة 5000 جنيه).



- فئة ثانية بسعر رسمي 340 ألف جنيه (بعد زيادة 5000 جنيه).

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- فئة ثالثة بسعر رسمي 352 ألف جنيه (بعد زيادة 5000 جنيه).- فئة رابعة بسعر رسمي 378 ألف جنيه (بعد زيادة 5000 جنيه).- فئة خامسة بسعر رسمي 403 ألف جنيه (بعد زيادة 5000 جنيه).- فئة سادسة بسعر رسمي 440 ألف جنيه (بعد زيادة 5000 جنيه).- فئة سابعة بسعر رسمي 500 ألف جنيه (بعد زيادة 5000 جنيه).ويحمل هذا الموديل من السيارة محرك 4 اسطوانات بسعة 1600 سي سي وبقوة 126 حصان و155 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات ينقل قوته للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).وتشمل التجهيزات الأساسية التي تقدمها الشركة بالفئة الأولى من السيارة التجهيزات التالية:- وسادة هوائية للسائق.- أنظمة المكابح ABS وEBD.- تكييف هواء يدوي.- إطارات بأطواق (جنوط) بمقاس 15 بوصة.- فرش داخلي من القماش.- شاشة وسطية 3.8 بوصة.- نظام صوتي يضم 6 سماعات.- بلوتوث ومنفذ USB.- شاشة ولوحة عدادات رقمية بمقاس 4.2 بوصة.- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات.