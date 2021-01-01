

طلاء السيراميك.. يجعل سيارتك دائمًا كالجديدة طلاء السيراميك.. يجعل سيارتك دائمًا كالجديدة

يتكون طلاء السيراميك، المعروف أيضًا باسم طلاء النانو سيراميك، من السيليكون أو ثاني أكسيد التيتانيوم، وهذه وغيرها من المواد الكيميائية تشكل صيغة الطلاء.



وهذان العنصران يوفران معًا طبقة واقية مقاومة للماء ومقاومة للأشعة فوق البنفسجية تغطي سيارتك، ما يمنحها المزيد من الحماية واللمعان.



ويوفر طلاء السيراميك حماية استثنائية، حيث إن المادة الكيميائية التي يتكون منها طلاء السيراميك، تلتصق بشكل أفضل بالطلاء أكثر من شمع السيارة ومانعات التسرب.

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مزايا طلاء السيراميكعلى الرغم من ارتفاع سعر طلاء السيراميك إلا أنه يتمتع بالعديد من المزايا مقارنة بالخيارات الأخرى لحماية طلاء السيارة مثل شمع السيارة ومانعات التسرب.وتعتبر الخاصية الوقائية لطلاء السيراميك سببًا شائعًا لاختيار الناس له، فهو يوفر حاجزًا ماديًا طويل، ويحمي الطلاء بالكامل ويزيد من عمر السيارة، في حالة تأثرها بالقوى البيئية مثل الأوساخ والغبار والأمطار والملح والأكسدة وغير ذلك، والتي ستؤدي في النهاية إلى تلف الطلاء.كما لا تساعد الخصائص الوقائية لطلاء السيراميك في حماية الطلاء فقط، بل إنها تجعل من السهل غسل السيارة وصيانتها، فعندما تتسرب الأوساخ على السطح المقاوم للماء لطلاء السيراميك، فإن مسح السيارة بقطعة قماش سيجعل السيارة كالجديدة.وهذا يعني أنك لست مضطرًا إلى استخدام مواد كيميائية إضافية لتحسين طلاء السيارة، مثل شمع السيارة أو مانع التسرب، وفقاً لـautochimps.