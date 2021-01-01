

«تويوتا» على وشك إطلاق سيارتها الرياضية الكهربائية الأولى «تويوتا» على وشك إطلاق سيارتها الرياضية الكهربائية الأولى

تستعد شركة صناعة السيارات «تويوتا» إلى إطلاق سيارتها الجديدة الرياضية متعددة الاستخدامات الكهربائية بالكامل، والتي تحمل اسم «bZ4X»، وهي المرة الأولى للشركة التي تطلق سيار كهربائية لذلك هي تجربة «مميزة» تخوضها الشركة، وربما سيتم طرحه للبيع على مستوى العالم في منتصف عام 2022.



حيث إن بعد أسابيع من طرح نسخة من سياراتها للدفع الرباعي في الصين أبريل الماضي، خططت الشركة لتطرح تلك السيارة في الولايات المتحدة الأمريكية بحلول العام المقبل، وستكون إمكانيات السيارة من حيث القوة والشحن ةكما هو الحال مع العديد من السيارات التي تعمل بالبطاريات، ستأتي «bZ4X» في إصدارات أحادية أو ثنائية المحرك، مع محرك ثنائي قادر على قيادة جميع العجلات الأربع. سيكون محرك «bZ4X» أحادي المحرك بالدفع على العجلات الأمامية. سيستخدم كلا الإصدارين نفس حزمة البطارية 71.4 كيلو وات في الساعة، مع تصنيفات قوة حصانية تتراوح من 200 إلى 215 إجمالاً.



تقول «تويوتا» إن نسخة السيارة ستنتقل من 0-62 ميل في الساعة في 8.4 ثانية، وتنخفض إلى 7.7 ثانية، وحتى الآن لا تتوفر تقديرات الشحن بالكامل، لكن تويوتا تقول إن «bZ4X» يمكن أن تصل نسبة الشحن إلى 80٪ في 30 دقيقة باستخدام الشحن السريع بالتيار المباشر. الحد الأقصى لطاقة الشحن 6.6 كيلو واط مع التيار المتردد و150 كيلوواط مع التيار المستمر.

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تقع السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات ذات الصفين في مكان ما بين «RAV4» و«Venza» في الحجم، مع زوايا حادة وتصميم خلفي يشبه «Venza» ستتوفر لوحة سقف شمسية في بعض الأسواق على الأقل ويمكن أن تساعد في إعادة شحن «bZ4X» ولكن بشكل طفيف. وتبدو عجلة القيادة المتوفرة بالسيارة على غرار النير مشابهة لما هو موجود في «Tesla Model S» المحدث على عكس «تسلا» .تستخدم تويوتا نظام التوجيه، تقنية عن طريق الأسلاك بدلاً من التوجيه الميكانيكي التقليدي، مما يمنع السائقين من الحاجة إلى القيام بحركات يدوية لمناورات معينة بدون عجلة كاملة. تقول تويوتا إن النظام سينتقل من حالة القفل إلى القفل في حوالي 150 درجة من الحركة، ويقول الموقع الأمريكي المتخصص في السيارات «cars» أنه يأمل أن تكون النسبة تختلف باختلاف سرعة السيارة، مما يزيد من القدرة على المناورة عند السرعات المنخفضة دون التعرض لخطر التصحيح الزائد غير المقصود في السرعات الأعلى.تبدو بقية الأجزاء الداخلية لسيارة «bZ4X» تقليدية إلى حد ما، مع شاشة عرض وسائط متعددة عمودية كبيرة ولوحة عدادات رقمية بالكامل. صورتنا من الداخل تخشى أن تعمل وحدة التحكم على مستوى الذراع في «bZ4X» على الشاشة، ولكن يبدو أنها في الواقع عبارة عن محدد تروس دوار محاط بأزرار فعلية. لمزيد من الراحة، ستتمتع bZ4X بميزة أخرى هي الأولى من تويوتا: تدفئة مشعة عند مستوى القدم للركاب الأماميين. يجب أن يزيد السقف البانورامي المتوفر من الشعور بـ«المساحة» الداخلية.وتشترك «تويوتا» مع «سوبارو» لتوفير نظام الدفع الرباعي «X-Mode» من سوبارو بدلاً من إعداد تويوتا لتمنحها إمكانية الوصول إلى تقنيات «Toyota» و«Subaru». كما أن مجموعة أنظمة مساعدة السائق المتقدمة التي توفرها «bZ4X» ستكون عبارة عن نظام «Safety Sense» وسيتوفرفي السيارة الرياضية 2022 «Toyota GR86» الجديدة، وهي مركبة أخرى طورتها تويوتا بالاشتراك مع سوبارو، تستخدم نظام «EyeSight »من سوبارو. وفقًا لشركة «Toyota»، سيكون «Safety Sens»e قادرًا على إضافة ميزاته أو تحديثها عبر التحديثات عبر الهواء.