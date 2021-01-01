رسميا.. تمديد عقد جائزة الصين للفورمولا 1 حتى 2025

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رسميا.. تمديد عقد جائزة الصين للفورمولا 1 حتى 2025

أعلنت بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات ، تمديد عقد جائزة الصين الكبرى حتى عام 2025، بينما يغيب السباق عن برنامج البطولة للعام الثالث على التوالي في 2022، بسبب فيروس كورونا.

وأقيم السباق لأول مرة في 2004، ويعتبر كثيرون الصين سوقا واعدة على مستوى هذه الرياضة.

وقال ستيفانو دومينيكالي الرئيس التنفيذي للبطولة، في بيان: "هذه أخبار عظيمة لجميع مشجعينا في الصين، ونحن سعداء للغاية بالإعلان عن هذا الاتفاق الذي يضمن استمرار السباق حتى 2025".

وأضاف دومينيكالي: "شراكتنا مع المروجين رائعة، ونتطلع لاستمرار هذه العلاقة على المدى الطويل".

وزاد: "سيعود سباق الصين إلى برنامج البطولة حالما تسمح الأوضاع بذلك، ونحن نتطلع إلى العودة إلى جمهورنا في أقرب وقت ممكن".

وخلال الموسمين الأخيرين ألغيت سباقات أخرى في أستراليا واليابان وسنغافورة، بسبب فيروس كورونا، لكن من المقرر عودتها من جديد الموسم المقبل، الذي سيتضمن 23 سباقا وهو رقم قياسي غير مسبوق.

وينطلق الموسم المقبل الذي ستطبق خلاله تغييرات كبيرة في القواعد، في حلبة الصخير البحرينية، يوم 20 مارس 2022.

المصدر: المصرى اليوم

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