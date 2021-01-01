أعلنت بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات ، تمديد عقد جائزة الصين الكبرى حتى عام 2025، بينما يغيب السباق عن برنامج البطولة للعام الثالث على التوالي في 2022، بسبب فيروس كورونا.
وأقيم السباق لأول مرة في 2004، ويعتبر كثيرون الصين سوقا واعدة على مستوى هذه الرياضة.
وقال ستيفانو دومينيكالي الرئيس التنفيذي للبطولة، في بيان: "هذه أخبار عظيمة لجميع مشجعينا في الصين، ونحن سعداء للغاية بالإعلان عن هذا الاتفاق الذي يضمن استمرار السباق حتى 2025".
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التعليقات على رسميا.. تمديد عقد جائزة الصين للفورمولا 1 حتى 2025
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