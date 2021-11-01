الصناعات الهندسية: فرص كبيرة لمصانع الأدوات الصحية للمشاركة فى "حياة كريمة"

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الصناعات الهندسية: فرص كبيرة لمصانع الأدوات الصحية للمشاركة فى "حياة كريمة"

أعلن محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية، أن هناك فرصة كبيرة لمصنعي الأدوات الصحية للمشاركة بمبادرة حياه كريمة في وقت يحظي فيه المنتج الوطنى خلال المرحلة الحالية بحصة سوقية مرتفعة في السوق المحلى.

وأضاف في تصريحات له اليوم، أن الشركات المصنعة للأدوات الصحية تحرص دائما على التوافق مع متطلبات السوق المحلى، مشيرا إلى أهمية مساعدة المصانع الصغيرة لتحقيق التوافق مع متطلبات المواصفة القياسية.

وكانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة عقدت لقاءاً موسعاً مع شركات تصنيع الأدوات الصحية في مصر لبحث سبل تنفيذ التوجهات الحالية للدولة المصرية بترشيد استهلاك المياه بالمنازل والمنشات الحكومية، حضر اللقاء المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والدكتور خالد صوفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والمهندس محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات.

وكشفت جامع، أنه سيتم التنسيق خلال المرحلة المقبلة بين الوزارة ممثلة في هيئة المواصفات والجودة وغرفة الصناعات الهندسية وشركات تصنيع الادوات الصحية لمتابعة تطبيق المواصفة الخاصة بتصنيع الخلاطات المزودة بقطعة ترشيد بداخها .

المصدر: اليوم السابع

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