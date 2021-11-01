

البورصة المصرية تخسر 1.9 مليار جنيه في ختام تعاملات الأحد البورصة المصرية تخسر 1.9 مليار جنيه في ختام تعاملات الأحد

تباينت أداء مؤشرات البورصة المصرية، في ختام تعاملات جلسة، اليوم الأحد، 07 نوفمبر، كما خسر رأس المال السوقي نحو 1.864 مليار جنيه ليغلق عند 733.346 مليار جنيه.



وانخفض مؤشر «إيجي إكس 30» بنحو 0.49% ليغلق عند مستوى 11555 نقطة، كما نزل «إيجي إكس 50» بنحو 0.1% ليغلق عند مستوى 2038 نقطة، فيما تراجع «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنحو 0.15% ليغلق عند مستوى 13598 نقطة، بينما هبط «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنحو 0.49% ليغلق عند مستوى 4527 نقطة.



وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنحو 0.04% ليغلق عند مستوى 2163 نقطة، كما ارتفع «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنحو 0.1% ليغلق عند مستوى 3149 نقطة.