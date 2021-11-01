

«ردًا على شراء حصة أبو هشيمة».. حديد عز: سيتم الإفصاح في الوقت المناسب عقب التقييم المالي «ردًا على شراء حصة أبو هشيمة».. حديد عز: سيتم الإفصاح في الوقت المناسب عقب التقييم المالي

قالت شركة حديد عز إنها ستقوم بالافصاح عن أي قرار استثماري في شركات قائمة في حينه ووفقا للإجراءات القانونية والقواعد ذات الصلة، على أن يتم ذلك بعد إتمام التقييم المالي، والتدقيق القانوني اللازمين لأي استثمار جديد، والتي تكون الشروط الحاكمة لاتمامه، جودة وحداثة الأصول والتقنيات المستخدمة في الشركة محل الاستثمار، وسلامة وكفاءة هيكلها التنظيمي، واحترافية مواردها البشرية.



جاء ذلك في بيان تفصيلي ارسلته الشركة، اليوم الأحد، إلى البورصة المصرية ردًا على الأنباء المتداولة بشأن سعيها لشراء حصة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة في شركة حديد المصريين.



يشار إلى أن شركة حديد عز، حققت صادرات فاقت المليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من 2021.

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وقالت الشركة، إن ذلك وفقاً للتدقيق والمراجعة التي قام بها الجهاز المركزي للمحاسبات، حيث بلغت قيمة الصادرات 1.013 مليار دولار خلال الفترة طبقاً لشهادة الجهاز.وأشارت الشركة إلى أن صادرات النصف الأول من العام كانت 598 مليون دولار، أي أن صادرات الربع الثالث بلغت 419 مليون دولار.وحققت شركة حديد عز، أرباحاً بلغت 2.39 مليار جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في يونيو الماضي، مقابل خسائر بلغت 2.77 مليار جنيه بالنصف الأول من 2020، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.وارتفعت مبيعات الشركة خلال الفترة إلى 30.42 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 17.82 مليار جنيه في النصف الأول من العام الماضي.وعلى مستوى الأعمال المستقلة خلال النصف الأول، حققت الشركة 156.23 مليون جنيه أرباحاً، مقابل خسائر بلغت 467.54 مليون جنيه في النصف الأول من 2020.