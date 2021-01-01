

تمنع السرطان.. فاكهة صحية لا يعرفها البعض تمنع السرطان.. فاكهة صحية لا يعرفها البعض

بالرغم من أن فاكهة القشطة لا تحظى بشعبية كبيرة كغيرها من الفواكه، إلا أنها تتميز باحتوائها على عدد كبير من العناصر الغذائية المفيدة، التي تعود بالنفع على الصحة العامة للجسم.



تعرف القشطة بشكلها الأغرب من بين جميع الفواكه، وتحتوي على كمية من الفيتامينات والمعادن.



بالإضافة إلى كمية فيتامين سي العالية في القشطة، تحتوي تلك الفاكهة أيضا على الثيامين (فيتامين ب 1) والبيريدوكسين (فيتامين ب 6) والكالسيوم والبوتاسيوم كما تتميز بفوائدها الكبيرة مثل تقوية جهاز المناعة، والحفاظ على مظهر الجلد وحتى موازنة ضغط الدم.

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وتعتبر فاكهة القشطة مصدرًا ممتازًا لفيتامينB6 ، حيث يحتوي كل 160 جرام منها على أكثر من 30٪ من الكمية اليومية اللازمة من ذلك الفيتامين الذي يلعب دورًا مهمًا في تكوين الناقلات العصبية، بما في ذلك السيروتونين والدوبامين، ما يساعد في تنظيم الحالة المزاجية، حيث قد تساهم المستويات غير الكافية من هذا الفيتامين في اضطرابات المزاج، وبؤدي انخفاضه للإصابة بالاكتئاب، خاصة لدى كبار السن.الحفاظ على صحة العين تمتاز فاكهة القشطة باحتوائها على نسب عالية من اللوتين، وهو أحد مضادات الأكسدة الرئيسية التي تحتاجها العين للحفاظ على الرؤية الصحية من خلال محاربة الجذور الحرة، حيث تربط العديد من الدراسات بين تناول كميات كبيرة من الأطعمة الغنية باللوتين وبين صحة العين، وتقليل مخاطر الإصابة بالتنكس البقعي المرتبط بالعمر، وإعتام عدسة العين.منع ارتفاع ضغط الدم نتيجة غني ثمار فاكهة القشطة بالمغذيات، ولعل أبرزها البوتاسيوم والماغنيسيوم، الذان من شأنهما المساعدة على تنظيم معدل ضغط الدم، حيث يحتوي الكوب الواحد منها على 10٪ من البوتاسيوم، وأكثر من 6٪ من الماغنيسيوم، ما يجعلها تساعد على تمدد الأوعية الدموية، وبالتالي خفض ضغط الدم، و تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.