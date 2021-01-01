فى واقعة مذهلة من نوعها، أصبحت جوان تشو، البالغة من العمر 25 عاما، والمقيمة في سيدني الأسترالية، مليونيرة فى غمضة عين بعد فوزها بالجائزة الكبرى البالغة مليون دولار لحملة التطعيم في البلاد "مليون دولار فاكس".
ودخلت "تشو" الحملة إلى جانب 2.74 مليون شخص آخر على المستوى الوطن، وحسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز أستراليا" عن الفائزة تعبيرها عن المفاجأة بالقول "هل أحلم، هل هذا حقيقي؟ لا أصدق ذلك".
ولفتت إلى أنها ستستخدم المال لاصطحاب أسرتها بالكامل في رحلة والإقامة في فندق خمس نجوم للعام الصيني الجديد، إذا كانت قيود الحركة المرتبطة بالوباء مرفوعة، وستستثمر الباقي حتى تتمكن من تحقيق المزيد في المستقبل.
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التعليقات على فى غمضة عين.. شابة تصبح مليونيرة بسبب تطعيم كورونا
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