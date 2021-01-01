

فى غمضة عين.. شابة تصبح مليونيرة بسبب تطعيم كورونا فى غمضة عين.. شابة تصبح مليونيرة بسبب تطعيم كورونا

فى واقعة مذهلة من نوعها، أصبحت جوان تشو، البالغة من العمر 25 عاما، والمقيمة في سيدني الأسترالية، مليونيرة فى غمضة عين بعد فوزها بالجائزة الكبرى البالغة مليون دولار لحملة التطعيم في البلاد "مليون دولار فاكس".



ودخلت "تشو" الحملة إلى جانب 2.74 مليون شخص آخر على المستوى الوطن، وحسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز أستراليا" عن الفائزة تعبيرها عن المفاجأة بالقول "هل أحلم، هل هذا حقيقي؟ لا أصدق ذلك".



ولفتت إلى أنها ستستخدم المال لاصطحاب أسرتها بالكامل في رحلة والإقامة في فندق خمس نجوم للعام الصيني الجديد، إذا كانت قيود الحركة المرتبطة بالوباء مرفوعة، وستستثمر الباقي حتى تتمكن من تحقيق المزيد في المستقبل.

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جدير بالذكر أن حملة "مليون دولار فاكس" بدأت في أكتوبر الماضي، من قبل مجموعة من الشركات وفاعلي الخير كوسيلة لزيادة معدلات التطعيم في البلاد، وكانت سببا في ارتفاع معدلات التطعيم في أستراليا من 78.5% إلى 88.3%.وبالإضافة إلى جائزة المليون دولار، يمكن للمشاركين أيضا الفوز بواحدة من 100 جائزة يومية بقيمة 1000 دولار مع صندوق جوائز بقيمة 4.1 مليون دولار.ورفعت الدولة قيود السفر المفروضة على الركاب الذين تم تطعيمهم بالكامل والتي كانت سارية منذ ما يقرب من 18 شهرا.