توضيح عاجل من وزير التعليم بشأن تطعيم الطلاب بلقاح كورونا



الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم



أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن إطلاق حملة تطعيم طلاب المرحلة الثانوية ضد فيروس كورونا بلقاح فايزر للفئة العمرية من 15 الى 18 سنة.



وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : ترجو وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من جميع الطلاب تحت سن 19 ان يقوموا بالتسجيل للحصول علي اللقاح من خلال موقع التسجيل الخاص بوزاره الصحه والسكان:



https://egcovac.mohp.gov.eg/#/home

قد يعجبك أيضا...

وأضاف وزير التربية والتعليم : سوف تقوم وزارة الصحة والسكان بعمل اللازم ازاء تحديد موعد لكل منهم طبقا للقسم الذي سوف يختارهوكان الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، قال إنه تم فتح باب التسجيل على موقع لقاح كورونا للفئة العمرية من 15 لـ 18 سنة.txtالتعليم: قياس مستوى طلاب 5 ابتدائي في القراءة والكتابة والحساب.. والنتيجة سريةtxtالتعليم : توزيع 53934 تابلت في مدارس محافظتي مطروح والدقهلية اليوموأضاف خالد مجاهد في مداخلة هاتفية بالإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي": "بعد التسجيل يتلقى صاحب الطلب رسالة خلال 72 ساعة لتلقي لقاح فايزر الذي يتكون من جرعتين يفصل بينهم 21 يوما".وتابع خالد مجاهد: "لا يوجد تطعيم للطلاب بلقاح فايزر داخل المدارس بسبب ظروف تخزين وحفظ لقاح فايزر، لكن يتم توجيه الطلاب إلى مراكز محددة يتواجد بها لقاح فايزر يكون بها تجهيزات حفظ وتخزين لقاح فايزر".وأكمل خالد مجاهد: "استقبلنا 8 ملايين جرعة من لقاح فايزر حتى الآن، ولا يوجد تحد لدى مصر من حيث توفير اللقاحات وتستمر توريدات اللقاحات لـ مصر".ذروة الموجة الرابعةولفت خالد مجاهد: "خلال الفترة الماضية شهدنا ذروة الموجة الرابعة وخلال الأيام المقبلة سوف تنكسر معدل الإصابات بفيروس كورونا".