إعارة 74 معلما ومعلمة لـ عمان والدول غير الناطقة بالعربية

آخر الأخبارأخبار التعليم والدراسة › إعارة 74 معلما ومعلمة لـ عمان والدول غير الناطقة بالعربية

صورة الخبر: مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ
مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ



أعلنت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، عن ترشيح وإعارة 74 معلما ومعلمة إلى دولة عمان والدول الغير الناطقة باللغة العربية، حسب معايير الدول الطالبة للإعارة ومعايير وزارة التربية والتعليم من بينها السن والخبرة والمؤهل، والتخصصات المطلوبة، بمتابعة محمد عبدالله ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، ومدير إدارة الإعارات محمود الغنام .

وأشارت المديرية إلى اعارة 31 معلما ومعلمة لغة عربية، و11 معلما معلمة تربية موسيقية، و14 معلما ومعلمة لمادة الرياضيات، و8 معلمين ومعلمات لمادة العلوم، و4 معلمين ومعلمات للتربية الزراعية، و6 معلمين ومعلمات للدول الغير ناطقة بالعربية.

من جانبه، هنأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، المعلمين والمعلمات المعارين، متمنيا لهم التوفيق في مهمتهم، وإعطاء صورة مشرفة للمعلم المصري الذي أعطى من علمه وجهده الكثير أثناء عمله طوال السنوات السابقة سواء بالدول العربية الشقيقة أو الدول الغير ناطقة باللغة العربية.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على إعارة 74 معلما ومعلمة لـ عمان والدول غير الناطقة بالعربية

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
44786

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager