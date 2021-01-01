أعلنت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، عن ترشيح وإعارة 74 معلما ومعلمة إلى دولة عمان والدول الغير الناطقة باللغة العربية، حسب معايير الدول الطالبة للإعارة ومعايير وزارة التربية والتعليم من بينها السن والخبرة والمؤهل، والتخصصات المطلوبة، بمتابعة محمد عبدالله ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، ومدير إدارة الإعارات محمود الغنام .
وأشارت المديرية إلى اعارة 31 معلما ومعلمة لغة عربية، و11 معلما معلمة تربية موسيقية، و14 معلما ومعلمة لمادة الرياضيات، و8 معلمين ومعلمات لمادة العلوم، و4 معلمين ومعلمات للتربية الزراعية، و6 معلمين ومعلمات للدول الغير ناطقة بالعربية.
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التعليقات على إعارة 74 معلما ومعلمة لـ عمان والدول غير الناطقة بالعربية
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