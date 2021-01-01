التعليم: قياس مستوى طلاب 5 ابتدائي في القراءة والكتابة والحساب.. والنتيجة سرية



الدكتور طارق شوقي الدكتور طارق شوقي

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي سيجري دراسة ميدانية، خلال شهر نوفمبر الجاري، تستهدف قياس مستوى مهارات القراءة والكتابة والحساب، لطلاب الصف الخامس الابتدائي؛ بغرض الوقوف على نقاط القوة؛ لإثرائها، ونقاط الضعف؛ لعلاجها.







وأوضح وزير التربية والتعليم، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، أن هذه الدراسة ستتم من خلال عينة عشوائية مختلفة من طلاب المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية (345 مدرسة تم اختيارها من مختلف المحافظات)، وذلك إيمانًا من الوزارة بأهمية البحث العلمي والدراسات البحثية الميدانية في تطوير تعليم اللغة العربية والحساب.

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وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن هذه الدراسة ليس لها علاقة بامتحانات الشهور أو امتحانات الفصل الدراسي الأول أو امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف الخامس الابتدائي.وأكد وزير التربية والتعليم أن نتائج هذه الدراسة ستكون "سرِّية"، وستستخدم فقط في أغراض البحث العلمي، وللاستفادة منها في تطوير المناهج وتدريب المعلمين.وقال وزير التربية والتعليم: تهيب وزارة التربية والتعليم بأبنائها الطلاب الذين ستتم عليهم تلك الدراسة الميدانية، أن يأخذوها على محمل الجد، وأن يتعاونوا مع المعلمين والمديرين لإنجاحها؛ حتى يتحقق الهدف المنشود منها، وهو تطوير التعليم المصري.