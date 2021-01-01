أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي سيجري دراسة ميدانية، خلال شهر نوفمبر الجاري، تستهدف قياس مستوى مهارات القراءة والكتابة والحساب، لطلاب الصف الخامس الابتدائي؛ بغرض الوقوف على نقاط القوة؛ لإثرائها، ونقاط الضعف؛ لعلاجها.
وأوضح وزير التربية والتعليم، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، أن هذه الدراسة ستتم من خلال عينة عشوائية مختلفة من طلاب المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية (345 مدرسة تم اختيارها من مختلف المحافظات)، وذلك إيمانًا من الوزارة بأهمية البحث العلمي والدراسات البحثية الميدانية في تطوير تعليم اللغة العربية والحساب.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على التعليم: قياس مستوى طلاب 5 ابتدائي في القراءة والكتابة والحساب.. والنتيجة سرية
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق