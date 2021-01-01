

تفاصيل جديدة في انفجار داخل منزل بالطالبية تفاصيل جديدة في انفجار داخل منزل بالطالبية

كشف مصدر أمني تفاصيل جديدة في واقعة انفجار منزل أسفرت عن مصرع 4 أشخاص من بينهم طفلان، وإصابة 5 آخرين بمنطقة الطالبية، بأن وراء الانفجار، انفجار في كابل كهرباء ثم انفجرت ماسورة الغاز.



البداية كانت بتلقي المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها انهيار جزئي بعقار ووجود متوفين ومصابين، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية برئاسة النقيب مهند صفوت معاون مباحث قسم شرطة الطالبية، مدعومة بسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية، وبالفحص تبين حدوث انفجار نتيجة تسرب غاز بالماسورة مما نتج عنه مصرع 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين وحدوث انهيار جزئي في العقار المكون من 3 طوابق، وتم نقل الجثامين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.



وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، والذي أحال الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، ولا تزال التحقيقات مستمرة.