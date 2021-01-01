تفاصيل ضبط 8 لاعبين «كرة قدم» مزيفين قبل سفرهم خارج البلاد



ضبط 8 لاعبين «كرة قدم» مزيفين ضبط 8 لاعبين «كرة قدم» مزيفين

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط (8) أشخاص حال إنهاء إجراءات سفرهم إلى إحدى الدول بدعوى مشاركتهم بأحد المعسكرات التدريبية لكرة القدم "على خلاف الحقيقة"



وتبين تورط شبكة إجرامية فى عملية تسفيرهم "تم ضبط أحد عناصرها" تعمل بمجال تسفير المهاجرين إلى بعض الدول من خلال التحايل على سفارة إحدى الدول بالبلاد والإدعاء بأن راغبى الهجرة من لاعبي كرة القدم وسعيهم للمشاركة بأحد المعسكرات التدريبية هناك.



