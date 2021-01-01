الموساد يعلن إحباط هجمات إيرانية لاغتيال إسرائيليين في أفريقيا

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › الموساد يعلن إحباط هجمات إيرانية لاغتيال إسرائيليين في أفريقيا

صورة الخبر: الموساد
الموساد


ذكر تقرير إسرائيلي أن جهاز الموساد أحبط عمليات إيرانية كانت تسعى لاستهداف إسرائيليين في دول أفريقية، من بينها تنزانيا وكينيا والسنغال.

وقالت القناة "12" العبرية إن معلومات استخبارية دقيقة نقلتها مصادر استخبارات غربية، دفعت قوات الأمن في تنزانيا وغانا والسنغال لاعتقال 5 عناصر جندهم "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، لمهاجمة سياح ورجال أعمال إسرائيليين.

وأشارت إلى أن المشتبه بهم في محاولة تنفيذ العمليات يعتقد أنهم تلقوا تدريبات في لبنان وجندهم الحرس الثوري الإيراني.

وزعمت القناة "وصول معلومات استخباراتية إلى الموساد أشارت إلى محاولة إيرانية أخرى، لمهاجمة أهداف يهودية وإسرائيلية وإسرائيليين في دول أفريقية".

وأضافت أن "فيلق القدس جند 5 عناصر، جميعهم يحملون جوازات سفر أفريقية، وأرسلوهم إلى إجراء تدريبات خاصة خاص في لبنان، حيث تم إمدادهم بالوسائل اللازمة للقيام بالمهام التي أوكلت إليهم".

وفي أكتوبر الماضي، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس "إحباط عملية عدوانية شنتها إيران ضد أهداف إسرائيلية في قبرص".

وقال جانتس وقتها تم إحباط عملية عدوانية أخرى شنتها إيران ضد أهداف إسرائيلية في قبرص.. لا تزال إيران تشكل تحديا عالميا وإقليميا وأيضا تحديا لإسرائيل.. سنواصل العمل لحماية مواطنينا وأمن دولة إسرائيل في كل مكان وفي مواجهة أي تهديد".

المصدر: القناة "12" العبرية

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على الموساد يعلن إحباط هجمات إيرانية لاغتيال إسرائيليين في أفريقيا

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
59820

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager