مصطفى محمد ينقذ جالاتا سراي من خسارة جديدة بهدف قاتل



مصطفى محمد مصطفى محمد

أنقذ مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي فريقه من خسارة جديدة في الدوري المحلي، بهدف قاتل.



وسجل مصطفى محمد هدفا في الدقيقة 88، أنقذ به الضيوف من الخسارة الرابعة في الدوري هذا الموسم أمام فاتح كاراجومروك.



وتقدم فاتح كاراجومروك عن طريق أندريا بيرتولاتشي في الدقيقة 69.

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ولكن مصطفى محمد الذي حل بديلا لهاليل ديرفيسوجلو في الدقيقة 63، سجل هدف التعادل.وضغط مصطفى محمد على دفاع فاتح كاراجومروك ومرر لمباي دياني، قبل أن يرتبك دفاع أصحاب الأرض وتصل الكرة لمصطفى محمد الذي سدد لكن حارس فاتح كاراجومروك تصدى للكرة، قبل أن ترتد لمصطفى الذي سجل هدف التعادل.وسجل مصطفى هدفه الرابع هذا الموسم في 11 مباراة في الدوري هذا الموسم.ويحتل جالاتا سراي المركز الرابع بـ 21 نقطة من 12 مباراة.أما فاتح كاراجومروك فيحل سابعا بـ 19 نقطة.