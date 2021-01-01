حسين السيد يكشف لـ في الجول حقيقة إضافة فرد جديد لجهاز كارتيرون في الزمالك

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صورة الخبر: حسين السيد
حسين السيد

كشف حسين السيد عضو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة شؤون نادي الزمالك حقيقة إضافة فرد جديد للجهاز الفني للفريق الأبيض بقيادة باتريس كارتيرون.

وقال السيد لـFilGoal.com: "لا يوجد نية داخل الزمالك لإجراء أي تغيير أو أضافة أي فرد جديد للجهاز الفني لكارتيرون وكل ما يقال في هذا الشأن مجرد شائعات".

وأضاف "لن نعقد جلسة مع كارتيرون بعد عودته من فترة الإجازة ولن نناقش معه أي شيء".

وأكمل "مباراة القمة مجرد خسارة في الدوري، بالتأكيد نشعر بالحزن ولكننا في بداية الموسم وسنحاول تصحيح الأمور في الفترة المقبلة وتدارك الأخطاء".

وأتم تصريحاته "ننتظر الرد على الالتماس المقدم من الزمالك لاتحاد الكرة بشأن عقوبة شيكابالا، وحتى الآن الاتحاد لم يتقدم بطعن على قرار مركز التسوية والتحكيم، ولازلنا نأمل في حل هذه الأزمة".

وخسر الزمالك أمام الأهلي بنتيجة 5-3 في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

ويحتل الأبيض المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط.

المصدر: في الجول

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