حسين السيد يكشف لـ في الجول حقيقة إضافة فرد جديد لجهاز كارتيرون في الزمالك

كشف حسين السيد عضو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة شؤون نادي الزمالك حقيقة إضافة فرد جديد للجهاز الفني للفريق الأبيض بقيادة باتريس كارتيرون.
وقال السيد لـFilGoal.com: "لا يوجد نية داخل الزمالك لإجراء أي تغيير أو أضافة أي فرد جديد للجهاز الفني لكارتيرون وكل ما يقال في هذا الشأن مجرد شائعات".
وأضاف "لن نعقد جلسة مع كارتيرون بعد عودته من فترة الإجازة ولن نناقش معه أي شيء".
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