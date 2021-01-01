طريقة تخزين الخرشوف.. في الفريزر والثلاجة



طريقة تخزين الخرشوف طريقة تخزين الخرشوف

يعتبر الخرشوف من الخضروات المشهورة حقًا في الوقت الحاضر. يتم استخدامها في الكثير من الوصفات المختلفة في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك ، من المهم معرفة كيفية تخزين الخرشوف بشكل صحيح إذا كنت ترغب في استخدامها في المطبخ حتى تظل طازجة ولذيذة.



لا يعرف الكثير من الناس كيفية معالجة الخرشوف وتخزينه بشكل صحيح ، ولهذا من المهم معرفة الأشياء التالية.



فيما يلي طريقة تخزين الخرشوف

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الثلاجة: لا يمكن تخزين الخرشوف في مطبخك بمجرد وضعها في الثلاجة.الفريزر: يمكنك تجميد الخرشوف فقط بعد طهيه بطريقة ما.إذا حاولت تخزين الخرشوف الخام ، فقد يفقد لونه الأخضر ويعطي طعمًا سيئًا حقًا عند الطهي.طريقة تخزين الخرشوفهناك طريقة معينة لتحضير االخرشوف إذا كنت ترغب في تخزينها.1. إزالة الأوراق الخارجيةيجب عليك إزالة جميع الأوراق الخارجية وكذلك الخنق.2. يغسل بالماء البارداغسل الخرشوف جيدًا بالماء البارد قبل إزالة الماء الزائد.يمكنك سلق الخضار في ربع جالون من الماء ، وملعقة كبيرة من حمض الأسكوربيك ، ونصف كوب من عصير الليمون. تمنع عملية التبييض أي تغير في اللون قد يحدث في فترة التخزين ما عليك سوى سلق الخرشوف لبضع دقائق قبل إزالته وتجفيفه بمنشفة.4. تجميد الخرشوفإذا كنت تخطط لتجميد الخرشوف ، فيمكنك استخدام عبوات صينية ضع الخضار على أي رقائق بسكويت قد تواجهها.إذا كنت ترغب في تخزين الخضار في عبوات جافة ، فسيتعين عليك نقلها إلى حاويات مقاومة للبخار حتى لا تتشقق تحت درجات الحرارة المنخفضة.5. تبخيرها للتخزينإذا قمت بتبخير الخرشوف بالبخار قبل تخزينه ، فيمكنك تخزينه ملفوفًا بورق الألمنيوم شديد التحمل. ضعها في أكياس بلاستيكية بدرجة التجميد لتجميدها. إذا قمت بتجميدها بشكل صحيح ، فيمكن أن تستمر لمدة تصل إلى ثمانية أشهر في الفريزر.6. تخزين الخرشوف الطازجيختلف تخزين الخرشوف الطازج قليلاً لا تشطف أو تقطع الخرشوف قبل التخزين. كل ما عليك فعله هو رشها بقليل من الماء ووضعها في كيس بلاستيكي محكم الإغلاق. أغلق الكيس للحفاظ على الخرشوف طازجًا لمدة تصل إلى 3-5 أيام. ومع ذلك ، فإن أفضل طعم للخرشوف طازج حقًا ، لذلك من الجيد طهيه بمجرد شرائه.يجب استخدام سكين حاد أو مسنن لتقطيع الجزء العلوي من الخرشوف. إذا كنت لا تخطط لاستخدام الخرشوف بالكامل ، ضع في اعتبارك أنه سيبدأ في التحول إلى اللون البني. يمكنك منع ما تبقى من الخرشوف من التحول إلى اللون البني عن طريق فرك الحواف المقطوعة حديثًا بالليمون ثم تخزينها.طرق طبخ الخرشوف المجمديمكن طهي الخرشوف بعدة طرق مختلفة هناك الكثير من طرق طبخ الخرشوف المجمد الوصفات المختلفة التي يمكنك استخدامها لتحويل الخرشوف إلى وجبة لذيذة.الخرشوف المحشييعد الخرشوف المحشي هو احدي طرق طبهخ الخروشف المجمد حيث إنها وصفة مليئة بالحنين إلى الماضي وسيحبها الجميع بالتأكيد. إنه طبق راحة إيطالي مثالي لأي تجمع عائلي ، سواء كان ذلك في عيد الشكر أو عشاء بسيط. خرشوف طازج مع رذاذ رائع من عصير الليمون مع الثوم والجبن يجعلها وجبة رائعة. لا يوجد أفضل من الخرشوف المحشو بالثوم وزيت الزيتون وفتات الخبز المقرمش والجبن. إنه مليء بالنكهة والخرشوف اللذيذ هو المفضل لدى الجميع على الفور.بيتزا السبانخ والخرشوفبيتزا السبانخ والخرشوف مستوحاة من غموس الخرشوف المحبوب فإنه ببساطة مزيج مثالي من قشرة البيتزا المقرمشة المصنوعة منزليًا مع جبن الموزاريلا والبارميزان والثوم والسبانخلا شيء أفضل من البيتزا الطازجة المصنوعة منزليًا خاصةً عندما تكون مغطاة بالثوم المحمص والسبانخ الطازج والخرشوف المخبوز ورش الفلفل الأسود.تحتوي على صلصة طماطم لذيذة مصنوعة من أنصاف طماطم العنب التي تتماشى جيدًا مع طعم الخرشوف وبعد النضج تقدم .فوائد الخرشوفيعتبرالخرشوف من الاطعمة منخفض الدهون في حين أنه غني بالألياف والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.تحتوي على نسبة عالية من حمض الفوليك والفيتامينات C و K ، كما أنها توفر المعادن المهمة ، مثل المغنيسيوم والفوسفور والبوتاسيوم والحديد.يحتوي الخرشوف المتوسط ​​على ما يقرب من 7 غرامات من الألياف ، وهي نسبة هائلة تبلغ 23-28٪ من الاستهلاك اليومي المرجعي (RDI).تحتوي هذه الأشواك اللذيذة على 60 سعرًا حراريًا فقط لكل خرشوف متوسط ​​وحوالي 4 جرامات من البروتين - أعلى من المتوسط ​​بالنسبة للطعام النباتي.علاوة على ذلك ، يعتبر الأرضي شوكي من بين أكثر الخضروات الغنية بمضادات الأكسدةملخصيعتبر الأرضي شوكي منخفض الدهون وغني بالألياف ومحمّل بالفيتامينات والمعادن مثل فيتامين سي وفيتامين ك وحمض الفوليك والفوسفور والمغنيسيوم. كما أنها من أغنى مصادر مضادات الأكسدة.2. قد يخفض الكوليسترول الضار LDL ويزيد الكوليسترول HDL "الجيد"قد يكون لمستخلص أوراق الخرشوف تأثير إيجابي على مستويات الكوليسترولوجدت مراجعة كبيرة أجريت على أكثر من 700 شخص أن تناول مكملات مستخلص أوراق الخرشوف يوميًا لمدة 5-13 أسبوعًا أدى إلى انخفاض في الكوليسترول الضار (LDL) الكلي والكوليسترول الضارأظهرت إحدى الدراسات التي أجريت على 143 بالغًا يعانون من ارتفاع الكوليسترول في الدم أن تناول مستخلص أوراق الخرشوف يوميًا لمدة ستة أسابيع أدى إلى انخفاض بنسبة 18.5٪ و 22.9٪ في الكوليسترول الضار الكلي والكوليسترول الضار ، على التوالي .بالإضافة إلى ذلك ، أبلغت دراسة أجريت على الحيوانات عن انخفاض بنسبة 30٪ في الكوليسترول الضار LDL وانخفاض بنسبة 22٪ في الدهون الثلاثية بعد الاستهلاك المنتظم لمستخلص الخرشوف .علاوة على ذلك ، قد يؤدي تناول مستخلص الخرشوف بانتظام إلى زيادة الكوليسترول الحميد "الجيد" لدى البالغين المصابين بارتفاع الكوليسترول .يؤثر مستخلص الخرشوف على الكوليسترول بطريقتين أساسيتين.أولاً ، يحتوي الأرضي شوكي على مادة اللوتولين ، أحد مضادات الأكسدة التي تمنع تكوين الكوليسترول.ثانيًا ، يشجع مستخلص أوراق الخرشوف جسمك على معالجة الكوليسترول بشكل أكثر كفاءة ، مما يؤدي إلى انخفاض المستويات الإجمالية .. قد يساعد في تنظيم ضغط الدمقد يساعد مستخلص الخرشوف الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم.وجدت إحدى الدراسات التي أجريت على 98 رجلاً يعانون من ارتفاع ضغط الدم أن تناول مستخلص الخرشوف يوميًا لمدة 12 أسبوعًا قلل من ضغط الدم الانبساطي والانقباضي بمعدل 2.76 و 2.85 ملم زئبق على التواليكيف أن مستخلص الخرشوف يقلل من ضغط الدم غير مفهوم تمامًا.ومع ذلك ، تشير الدراسات التي أجريت على أنابيب الاختبار والحيوانات إلى أن مستخلص الخرشوف يعزز إنزيم eNOS ، الذي يلعب دورًا في توسيع الأوعية الدمويةبالإضافة إلى ذلك ، يعتبر الأرضي شوكي مصدرًا جيدًا للبوتاسيوم الذي يساعد في تنظيم ضغط الدمومع ذلك ، ليس من الواضح ما إذا كان استهلاك الخرشوف الكامل يوفر نفس الفوائد ، حيث أن مستخلص الخرشوف المستخدم في هذه الدراسات شديد التركيز.4. قد يحسن صحة الكبدقد يحمي مستخلص أوراق الخرشوف الكبد من التلف ويعزز نمو أنسجة جديدةكما أنه يزيد من إنتاج الصفراء ، مما يساعد على إزالة السموم الضارة من الكبد (9مصدر موثوق).في إحدى الدراسات ، أدى مستخلص الخرشوف الذي تم إعطاؤه للفئران إلى تقليل تلف الكبد ، وارتفاع مستويات مضادات الأكسدة ، وتحسين وظائف الكبد بعد تناول جرعة زائدة من الدواء ، مقارنة بالفئران التي لم تعط مستخلص الخرشوف .تظهر الدراسات التي أجريت على البشر أيضًا آثارًا إيجابية على صحة الكبد .على سبيل المثال ، كشفت تجربة واحدة أجريت على 90 شخصًا يعانون من مرض الكبد الدهني غير الكحولي أن تناول 600 ملغ من مستخلص الخرشوف يوميًا لمدة شهرين أدى إلى تحسين وظائف الكبد .في دراسة أخرى أجريت على البالغين البدناء المصابين بمرض الكبد الدهني غير الكحولي ، أدى تناول مستخلص الخرشوف يوميًا لمدة شهرين إلى تقليل التهاب الكبد وتقليل ترسب الدهون مقارنة بعدم تناول مستخلص الخرشوف.يعتقد العلماء أن بعض مضادات الأكسدة الموجودة في الأرضي شوكي - السينارين والسيليمارين - مسؤولة جزئيًا عن هذه الفوائد .هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتأكيد دور مستخلص الخرشوف في علاج أمراض الكبد.5. قد يحسن صحة الجهاز الهضمييعتبر الخرشوف مصدرًا رائعًا للألياف ، والتي يمكن أن تساعد في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي عن طريق تعزيز بكتيريا الأمعاء الصديقة ، وتقليل خطر الإصابة ببعض أنواع سرطان الأمعاء ، وتخفيف الإمساك والإسهاليحتوي الخرشوف على الأنسولين ، وهو نوع من الألياف يعمل كمواد حيوية .في إحدى الدراسات ، شهد 12 بالغًا تحسنًا في بكتيريا الأمعاء عندما تناولوا مستخلص الخرشوف الذي يحتوي على الأنسولين يوميًا لمدة ثلاثة أسابيعقد يوفر مستخلص الخرشوف أيضًا الراحة من أعراض عسر الهضم ، مثل الانتفاخ والغثيان وحرقة المعدة .توصلت دراسة أجريت على 247 شخصًا يعانون من عسر الهضم إلى أن تناول مستخلص أوراق الخرشوف يوميًا لمدة ستة أسابيع يقلل من الأعراض ، مثل انتفاخ البطن والشعور بعدم الراحة بالامتلاء ، مقارنة بعدم تناول مستخلص أوراق الخرشوف .السينارين ، مركب طبيعي في الخرشوف ، قد يسبب هذه الآثار الإيجابية عن طريق تحفيز إنتاج الصفراء ، وتسريع حركة الأمعاء ، وتحسين هضم بعض الدهون6. قد يخفف من أعراض القولون العصبيمتلازمة القولون العصبي (IBS) هي حالة تؤثر على الجهاز الهضمي ويمكن أن تسبب آلام في المعدة ، وتشنجات ، وإسهال ، وانتفاخ ، وإمساك ، وانتفاخ البطن.في إحدى الدراسات التي أجريت على الأشخاص المصابين بمرض القولون العصبي ، فإن تناول مستخلص أوراق الخرشوف يوميًا لمدة ستة أسابيع ساعد في تخفيف الأعراض. والأكثر من ذلك ، أن 96٪ من المشاركين قيموا المستخلص بنفس فعالية - إن لم يكن أفضل من - علاجات القولون العصبي الأخرى ، مثل مضادات الإسهال والملينات .اكتشفت دراسة أخرى أجريت على 208 أشخاص مصابين بمرض القولون العصبي أن كبسولة أو كبسولتين من مستخلص أوراق الخرشوف ، تُستهلك يوميًا لمدة شهرين ، قللت الأعراض بنسبة 26٪ وحسنت نوعية الحياة بنسبة 20٪ .قد يخفف مستخلص الخرشوف الأعراض بعدة طرق.تحتوي بعض المركبات الموجودة في الأرضي شوكي على خصائص مضادة للتشنج. هذا يعني أنها يمكن أن تساعد في وقف التشنجات العضلية الشائعة في القولون العصبي ، وتوازن بكتيريا الأمعاء ، وتقليل الالتهاب .بينما يبدو أن مستخلص الخرشوف واعد في علاج أعراض القولون العصبي ، إلا أن هناك حاجة لدراسات بشرية أكبر.7. قد يساعد في خفض نسبة السكر في الدمقد يساعد الخرشوف ومستخلص أوراق الخرشوف في خفض مستويات السكر في الدموجدت إحدى الدراسات التي أجريت على 39 بالغًا يعانون من زيادة الوزن أن تناول الفاصوليا وخلاصة الخرشوف يوميًا لمدة شهرين خفض مستويات السكر في الدم أثناء الصيام مقارنةً بعدم تناول المكملاتومع ذلك ، فمن غير الواضح مقدار هذا التأثير الذي كان بسبب مستخلص الخرشوف نفسه.أشارت دراسة صغيرة أخرى إلى أن تناول الخرشوف المسلوق في الوجبة يقلل من نسبة السكر في الدم ومستويات الأنسولين بعد 30 دقيقة من تناول الطعام. والجدير بالذكر أن هذا التأثير لم يُلاحظ إلا في البالغين الأصحاء الذين لا يعانون من متلازمة التمثيل الغذائي .ليس من المفهوم تمامًا كيف يقلل مستخلص الخرشوف من نسبة السكر في الدم.ومع ذلك ، فقد ثبت أن مستخلص الخرشوف يبطئ نشاط alpha-glucosidase ، وهو إنزيم يحلل النشا إلى جلوكوز ، مما قد يؤثر على نسبة السكر في الدم .