انتبه.. هذه الأطعمة تزيد من التهاب المعدة



التهاب المعدة التهاب المعدة



التهاب المعدة من الأمراض الشائعة التي يعاني منها الكثير من الأشخاص، ويمكن أن يحدث التهاب المعدة بشكل مفاجئ أو تدريجي نتيجة للعديد من العوامل المختلفة، ومن بين الأسباب الأكثر شيوعًا الاستهلاك المفرط للكحول أو الإجهاد أو استخدام بعض الأدوية، ولكن قد يحدث أيضًا بسبب عدوى أو ارتجاع الصفراء أو بكتيريا غير صحية في بطانة المعدة.



أطعمة تزيد من التهاب المعدة

في حين أن معظم الخضروات تعتبر آمنة للأكل عند التعامل مع التهاب المعدة ، فقد عانى بعض الأشخاص من حرقان وألم بعد تناول البصل والثوم ، لذلك يجب التعامل معهم بحذر.



ومع ذلك ، هناك العديد من الفواكه التي يمكن أن تكون حمضية جدًا ومن الأفضل تجنبها، وتشمل الطماطم والبرتقال والأناناس والجريب فروت والليمون والتين والتوت وجميع الفواكه المجففة.

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على سبيل المثال ، ترتبط المغذيات النباتية من الأطعمة النباتية وأحماض أوميغا 3 الدهنية في النظام الغذائي بالاستجابة الالتهابية الصحية في الجهاز الهضمي، وتدعم المغذيات النباتية أيضًا صحة الجهاز الهضمي من خلال تعديل التجمعات الميكروبية في الميكروبيوم وتعزيز سلامة الحاجز المعوي.الأطعمة الغنية بالألياف مهمة أيضًا لصحة الجهاز الهضمي، وذلك لأن البكتيريا التي تعيش في الجهاز الهضمي تكسر الألياف من خلال التخمير ، مما يزيد من إنتاج الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة (SCFAs) يرتبط بوتريات بتأثيرات صحية في الجسم مثل حماية حاجز الدم في الدماغ ، ودعم صحة الأمعاء ، والحماية من التعرض للمضادات الحيوية.يمكن أن تكون الألياف إما غير قابلة للذوبان في الماء وأقل تخمرًا أو قابلة للذوبان في الماء وأكثر تخمرًا، ومن المصادر الشائعة للألياف تشمل:• خضروات• البقوليات والبذور• الفاكهة• كل الحبوبتساهم الأنظمة الغذائية التي تحتوي على كميات أكبر من الألياف من النباتات في تكوين ميكروبيومات غنية وتزيد من مستويات إنتاج SFCA في الأمعاء وتعالج التهاب المعدة، زيادة استهلاك الألياف يدعم أيضًا صحة الأمعاء عن طريق زيادة حجمها وتخفيف الإمساك.