طريقة عمل الأرز باللبن "زي المحلات"



طريقة عمل الأرز باللبن طريقة عمل الأرز باللبن



الأرز باللبن من الحلويات المصرية الشهيرة، ويمكن إعداد الأرز باللبن بالكثير من الوصفات السهلة والمميزة، كما يمكن إضافة المكسرات التي تعزز مذاقه وتمد الجسم بالطاقة والدهون الصحية المفيدة.



1- طريقة عمل ارز باللبن زى المحلات

مقادير ارز باللبن والقشطة والمكسرات

كوب أرز



ماء

قد يعجبك أيضا...

2 عود قرفةكوب سكرلبنكوب قشطة بلديمستكةفانيليا بودرةبودرة ايس كريمفانيليا كريم شانتيهبودرة قرفة ناعمةربع كوب فستق مجروشطريقة تحضير ارز باللبن والقشطة والمكسرات1- يرفع الأرز مع الماء البارد على النار ويترك حتى يغلى اول مرة ويضاف الماء مع التقليب كلما يتشرب كمية السائل.2- يترك حتى يسلق الارز تماما ثم يضاف اللبن والسكر والقرفة العيدان ثم القشطة3- تخفق الكريمة مع بودرة الكريم شانتيه وبودرة الايس كريم والفانيليا ويضاف الخليط على الارز4- يرفع الأرز من على النار ويصب في طبق التقديم وعليه المستكة المهروسة مع قليل من سكر5- يقدم مع صوص الكراميل يزين بالفستق المجروش والقرفةارز باللبن2- طريقة عمل الأرز باللبن فاطمة ابو حاتيمقادير أرز بلبن جوز الهند1 كوب أرز ابيض3 كوب لبن جوز الهندزبيبقرفةفانيلياعسل ابيضمكسرات مشكلةطريقة تحضير أرز بلبن جوز الهند1- يرفع اللبن على النار ثم يضاف الأرز ثم العسل.2- تضاف القرفة و الفانيليا و يترك حتى تمام التسوية ثم يقدم مزيناً بالمكسرات.ارز باللبن3- طريقة عمل الأرز باللبن بالصور خطوة بخطوةمقادير ارز باللبن1 كوب أرز2 كوب ماء مغلي2 عود قرفةربع كوب سكر500 مل لبن1 كوب قشطة بلدي500 مل كريمةربع كوب فستق مجروش1 ملعقة كبيرة قرفة1 ملعقة صغيرة فانيليا بودرة5 فصوص مستكة1 ملعقة كبيرة نشاطريقة تحضير ارز باللبن1- اسلقى الارز مع الماء2- اغلي اللبن مع الكريمة والقشطة وعود القرفة والسكر3- ضيفى اللبن مع الأرز بعد النضج4- ثم تطحن المستكة مع السكر والفانيليا ويضاف اليه5- يذوب النشا ويضاف ثم يقدم مع القرفة والفستق6- يمكن وضع الأرز فى طاجن فرن ثم يرش عليه من فوق القشطة مع فستق و قرفة و يدخل الفرن لمدة 10 دقائق ثم يقدم بالهنا4- طريقة عمل الأرز باللبن والنشامقادير أرز باللبن والكراميلكوب أرز غير مغسول2 كوب ماء2 عود قرفةربع كوب سكر حسب الرغبة500 مل لبننصف كوب قشطة بلدي500 مل كريمةملعقة صغيرة فانيليا بودرةبودرة ايس كريم فانيلياكريم شانتيه بودرةملعقة كبيرة قرفة ناعمةمستكةربع كوب فستق مجروشصوص كراميلسكرزبدةماء ساخنكريمةطريقة تحضير أرز باللبن والكراميل1- يرفع الأرز مع الماء البارد على النار ويترك حتى يغلى اول مرة ويضاف الماء مع التقليب كلما يتشرب كمية السائل2- يترك حتى يسلق الارز تماما ثم يضاف اللبن والسكر والقرفة العيدان ثم القشطة3- تخفق الكريمة مع بودرة الكريم شانتيه بودرة الايس كريم والفانيليا ويضاف الخليط على الارز4- يرفع الأرز من على النار ويصب في طبق التقديم وعليه المستكة المهروسة مع قليل من سكر5- يقدم مع صوص الكراميل يزين بالفستق المجروش والقرفةصوص الكرامل6- يذاب السكر مع القليل من الماء الساخن حتى تتجانس المكونات تماما ويتكرمل7- يضاف اليه الزبدة والكريمة ويقلب حتى تحصل على صوص الكراميل، ويقدم الأرز باللبن