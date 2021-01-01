طريقة عمل الأرز باللبن "زي المحلات"

طريقة عمل الأرز باللبن
الأرز باللبن من الحلويات المصرية الشهيرة، ويمكن إعداد الأرز باللبن بالكثير من الوصفات السهلة والمميزة، كما يمكن إضافة المكسرات التي تعزز مذاقه وتمد الجسم بالطاقة والدهون الصحية المفيدة.
1- طريقة عمل ارز باللبن زى المحلات
مقادير ارز باللبن والقشطة والمكسرات
كوب أرز
ماء
2 عود قرفة
كوب سكر
لبن
كوب قشطة بلدي
مستكة
فانيليا بودرة
بودرة ايس كريم
فانيليا كريم شانتيه
بودرة قرفة ناعمة
ربع كوب فستق مجروش
طريقة تحضير ارز باللبن والقشطة والمكسرات
1- يرفع الأرز مع الماء البارد على النار ويترك حتى يغلى اول مرة ويضاف الماء مع التقليب كلما يتشرب كمية السائل.
2- يترك حتى يسلق الارز تماما ثم يضاف اللبن والسكر والقرفة العيدان ثم القشطة
3- تخفق الكريمة مع بودرة الكريم شانتيه وبودرة الايس كريم والفانيليا ويضاف الخليط على الارز
4- يرفع الأرز من على النار ويصب في طبق التقديم وعليه المستكة المهروسة مع قليل من سكر
5- يقدم مع صوص الكراميل يزين بالفستق المجروش والقرفة
ارز باللبن
2- طريقة عمل الأرز باللبن فاطمة ابو حاتي
مقادير أرز بلبن جوز الهند
1 كوب أرز ابيض
3 كوب لبن جوز الهند
زبيب
قرفة
فانيليا
عسل ابيض
مكسرات مشكلة
طريقة تحضير أرز بلبن جوز الهند
1- يرفع اللبن على النار ثم يضاف الأرز ثم العسل.
2- تضاف القرفة و الفانيليا و يترك حتى تمام التسوية ثم يقدم مزيناً بالمكسرات.
ارز باللبن
3- طريقة عمل الأرز باللبن بالصور خطوة بخطوة
مقادير ارز باللبن
1 كوب أرز
2 كوب ماء مغلي
2 عود قرفة
ربع كوب سكر
500 مل لبن
1 كوب قشطة بلدي
500 مل كريمة
ربع كوب فستق مجروش
1 ملعقة كبيرة قرفة
1 ملعقة صغيرة فانيليا بودرة
5 فصوص مستكة
1 ملعقة كبيرة نشا
طريقة تحضير ارز باللبن
1- اسلقى الارز مع الماء
2- اغلي اللبن مع الكريمة والقشطة وعود القرفة والسكر
3- ضيفى اللبن مع الأرز بعد النضج
4- ثم تطحن المستكة مع السكر والفانيليا ويضاف اليه
5- يذوب النشا ويضاف ثم يقدم مع القرفة والفستق
6- يمكن وضع الأرز فى طاجن فرن ثم يرش عليه من فوق القشطة مع فستق و قرفة و يدخل الفرن لمدة 10 دقائق ثم يقدم بالهنا
4- طريقة عمل الأرز باللبن والنشا
مقادير أرز باللبن والكراميل
كوب أرز غير مغسول
2 كوب ماء
2 عود قرفة
ربع كوب سكر حسب الرغبة
500 مل لبن
نصف كوب قشطة بلدي
500 مل كريمة
ملعقة صغيرة فانيليا بودرة
بودرة ايس كريم فانيليا
كريم شانتيه بودرة
ملعقة كبيرة قرفة ناعمة
مستكة
ربع كوب فستق مجروش
صوص كراميل
سكر
زبدة
ماء ساخن
كريمة
طريقة تحضير أرز باللبن والكراميل
1- يرفع الأرز مع الماء البارد على النار ويترك حتى يغلى اول مرة ويضاف الماء مع التقليب كلما يتشرب كمية السائل
2- يترك حتى يسلق الارز تماما ثم يضاف اللبن والسكر والقرفة العيدان ثم القشطة
3- تخفق الكريمة مع بودرة الكريم شانتيه بودرة الايس كريم والفانيليا ويضاف الخليط على الارز
4- يرفع الأرز من على النار ويصب في طبق التقديم وعليه المستكة المهروسة مع قليل من سكر
5- يقدم مع صوص الكراميل يزين بالفستق المجروش والقرفة
صوص الكرامل
6- يذاب السكر مع القليل من الماء الساخن حتى تتجانس المكونات تماما ويتكرمل
7- يضاف اليه الزبدة والكريمة ويقلب حتى تحصل على صوص الكراميل، ويقدم الأرز باللبن
التعليقات على طريقة عمل الأرز باللبن "زي المحلات"
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق