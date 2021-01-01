كل ما تريد معرفته حول الاكتئاب الخفي.. تفاصيل

الاكتئاب الخفي
الاكتئاب ، أحد أكثر اضطرابات الصحة العقلية شيوعًا، فلا يؤثر فقط على عقلك ولكن أيضًا على جسمك، وليست كل حالات الاكتئاب واضحة أي أنه بالنسبة لبعض الأشخاص تكون الأعراض خارجية، في حين يقول خبراء الصحة العقلية لبعض الأشخاص أنهم يبذلون جهودًا كبيرة لإخفاء أعراضهم حول أشخاص آخرى.
وإخفاء الأعراض من قبل الشخص الذي يعاني من هذه الحالة مقنع بشكل جيد لدرجة أنهم يفشلون في التعرف عليها، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تفاقم الحالة بسبب عدم تدخل الخبراء في الوقت المناسب.
ويسمى الاكتئاب الخفي أيضًا بالاكتئاب المبتسم، حيث يمكن للشخص الذي يعاني من هذه الحالة أن يكون سعيدًا ومبتسمًا ومقتنعًا، لكن داخل أذهانهم يمكن أن يكون الاكتئاب مسيطر عليهم.
أعراض الاكتئاب الخفي
يمكن أن تختلف أعراض الاكتئاب الخفي من شخص لآخر وبطريقه رئيسية، فالأعراض الشائعة للاكتئاب الخفي هي كما يلي:
كثرة البكاء واليأس
قلة احترام الذات أو انخفاض فيها
عدم الاهتمام بالقيام بالأنشطة المفضلة
الحزن المستمر لأكثر من أسبوعين
بعض الأعراض "الخفية" للاكتئاب الخفي ليس من السهل التعرف عليها، حيث يمكن أن تكون مؤشرًا على أي مشكلة صحية أخرى أيضًا وهي :
التغييرات في أنماط النوم
التعب وقلة الطاقة
تغير في الشهية ، زيادة الوزن المفاجئة أو فقدان الوزن
التهيج والحساسية الزائدة أو الغضب
الشعور باليأس
قلة التركيز ومشاكل في الذاكرة
ألم جسدي
مشاكل الجهاز الهضمي
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