5 علامات مفاجئة لـ النوبة القلبية عند الشباب

النوبة القلبية من الأمراض الشهيرة التي تصيب الكثير من الأشخاص، ومشاكل القلب اليوم ليست فقط أمراضًا للبالغين وكبار السن ، ولكن عددًا كبيرًا من الشباب يصابون بمشاكل في القلب أيضًا مثل النوبة القلبية، يربط الخبراء هذا بنمط الحياة المستقرة وعدم ممارسة الرياضة .
عوامل الخطر لـ النوبة القلبية عند الشباب
وفقًا للأطباء ، فإن العدد المتزايد من المضاعفات القلبية الوعائية المفاجئة يرجع أساسًا إلى تغير أنماط الحياة الحديثة وعادات الخمول ، والتي تتزايد ، خاصة منذ إغلاق COVID-19، عوامل الخطر التي يمكن أن تزيد من فرص الإصابة بـ النوبة القلبية لدى الشباب هي كما يلي:
التدخين والاستخدام المفرط للتبغ
نمط حياة غير مستقر (غير نشط جسديًا)
تغذية سيئة
ضغط عصبي
تاريخ عائلي أو خطر وراثي
السمنة وارتفاع مستويات مؤشر كتلة الجسم
تعاطي المخدرات أو الإفراط في تعاطي الكحول
ارتفاع مستويات الكوليسترول
داء السكري
الاكتئاب السريري
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