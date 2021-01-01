4 فوائد غير متوقعة لإضافة خل التفاح إلى نظامك الغذائى



خل التفاح خل التفاح

مرض السكري هو حالة مزمنة يمكن الوقاية منها أو التحكم فيها عن طريق النظام الغذائي والأدوية أو إضافة بعض العناصر الغذائية الأخرى إلى نظامك الغذائى مثل الخل.







ونقدم إليك أبرز فوئد إضافة خل التفاح لنظامك الغذائى وفقا لموقع بولد سكاى الهندى

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- قد يقلل من مستويات الجلوكوزأظهرت دراسات أن بعض الأطعمة التكميلية مثل الخل يمكن أن تساعد في خفض ارتفاع نسبة الجلوكوز-يحسن عمل خلايا البنكرياسيؤدي الخلل الوظيفي في خلايا البنكرياس إلى نقص إنتاج الأنسولين مما قد يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري من النوع الأول.وفقًا لدراسة ، يمكن أن يساعد خل الأرز الأبيض في تحسين عمل خلايا في البنكرياس وبالتالي الحفاظ على مستويات الجلوكوز في الجسم.يمكن أن يقلل أيضًا من وزن الجسم ويحسن تخزين الجليكوجين في الكبد ويساهم في إدارة الجلوكوز.-يحسن الإجهاد التأكسديتشير دراسة إلى أن خل التفاح ، وهو أكثر أشكال الخل استخدامًا ، قد يُظهر آثارًا مفيدة لعلاج الإجهاد التأكسدي ومؤشرات نسبة السكر في الدم لدى مرضى السكري وارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم.ومن المعروف أن الإجهاد التأكسدي يتلف خلايا البنكرياس بسبب الجذور الحرة ، مما يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري ومضاعفاته. يمكن أن تساعد خصائص الخل المضادة للأكسدة في منع تلف الأعضاء الحيوية مثل البنكرياس وبالتالي منع خطر الإصابة بمرض السكري.- يقلل من نسبة السكر في الدمتقول الدراسات أنه عند إضافة الخل إلى الأطعمة عالية الكربوهيدرات مثل الأرز ، يمكن تقليل مؤشر نسبة السكر في الدم بنسبة 20-35 في المائة، وأيضًا ، عندما يتم تخليل عناصر غذائية مثل الخيار بالخل، قد ينخفض ​​مؤشر نسبة السكر في الدم بأكثر من 30 في المائة.ويدل هذا على أن الخل له خصائص كبيرة في خفض مؤشر نسبة السكر في الدم ، وبالتالي يمكن تناوله مع الكربوهيدرات كجزء من نظام غذائي خاص بمرض السكري.