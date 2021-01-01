الهريسة المغربية الحارة
الهريسة من الأكلات المغربية الشهيرة، ويفضل الكثير من الأشخاص تقديمها على السفرة بجانب الأطعمة المختلفة، فهي تضيف مذاق شهي ولذيذ.
طريقة اعداد الهريسة المغربية بالخطوات.
مقادير الهريسة المغربية الحارة
نصف كيلو فلفل أحمر حار
نصف كيلو فلفل احمر حلو
4 فص ثوم نصف
ملعقة صغيرة فلفل أسود
نصف ملعقة صغيرة ملح
نصف ملعقة صغيرة بابريكا
5 ملعقة كبيرة زيت زيتون
عصير ليمونة طازج
طريقة تحضير الهريسة المغربية الحارة
1- يوضع الفلفل الرومي والحار والثوم على حمام بخار لمدة 20 دقيقة
2- يضرب في الكبة الفلفل الرومى والحار والثوم مع الملح والفلفل الأسود والبابريكا وزيت الزيتون وعصير الليمون
3- يحفظ الخليط في برطمان نظيف جاف ويغطى الوجه بزيت الزيتون
4- تحفظ فى الثلاجة وتستخدم عند الحاجة
5- تخزن لمدة 6 أشهر بالثلاجة وتقدم الهريسة
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