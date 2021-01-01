طريقة تحضير الهريسة المغربية الحارة



الهريسة المغربية الحارة الهريسة المغربية الحارة

الهريسة من الأكلات المغربية الشهيرة، ويفضل الكثير من الأشخاص تقديمها على السفرة بجانب الأطعمة المختلفة، فهي تضيف مذاق شهي ولذيذ.









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طريقة اعداد الهريسة المغربية بالخطوات.مقادير الهريسة المغربية الحارةنصف كيلو فلفل أحمر حارنصف كيلو فلفل احمر حلو4 فص ثوم نصفملعقة صغيرة فلفل أسودنصف ملعقة صغيرة ملحنصف ملعقة صغيرة بابريكا5 ملعقة كبيرة زيت زيتونعصير ليمونة طازجطريقة تحضير الهريسة المغربية الحارة1- يوضع الفلفل الرومي والحار والثوم على حمام بخار لمدة 20 دقيقة2- يضرب في الكبة الفلفل الرومى والحار والثوم مع الملح والفلفل الأسود والبابريكا وزيت الزيتون وعصير الليمون3- يحفظ الخليط في برطمان نظيف جاف ويغطى الوجه بزيت الزيتون4- تحفظ فى الثلاجة وتستخدم عند الحاجة5- تخزن لمدة 6 أشهر بالثلاجة وتقدم الهريسة