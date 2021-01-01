فيديو قبل الحادث بساعات كشف الحقيقة.. من وراء محاولة اغتيال الكاظمي؟



محاولة اغتيال الكاظمي محاولة اغتيال الكاظمي

محاولة اغتيال الكاظمي رئيس وزراء العراق.. كانت هي الحدث الأبرز خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث سُمع دوي انفجار في العاصمة العراقية بغداد، وإطلاق نار في محيط المنطقة الخضراء المحصنة، حيث تقع معظم المقار الحكومية.



محاولة اغتيال الكاظمي

وتعليقًا على محاولة اغتيال الكاظمي، قال مصدر أمني لقناة "الشرق" إنه تم اعتراض مُسيّرة يعتقد أنها حاولت استهداف منزل رئيس الورزاء العراقي مصطفى الكاظمي في بغداد.



وأوضحت المصادر أن "أفراد حماية منزل الكاظمي تمكنوا من إسقاط الطائرة المُسيّرة"، التي كانت تستهدف اغتيال مصطفى الكاظمي .

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وقبل محاولة اغتيال الكاظمي، شهد محيط المنطقة الخضراء الجمعة صدامات بين متظاهرين معترضين على نتائج الانتخابات العراقية الأخيرة وقوات الأمن، أدت إلى سقوط العشرات من الجرحى من كلا الجانبين.وقبل محاولة اغتيال مصطفى الكاظمي رئيس وزراء العراق أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، السبت، أن القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، وجه بتشكيل مقر متقدم لإدارة وتأمين منطقة الاعتصام في بغداد .وللمزيد حول محاولة اغتيال الكاظمي رئيس وزراء العراق والتهديد الذي أطلقه قائد مليشيا عراقية تدعى "عصائب أهل الحق" قبل الحادث بساعات اعتراضًا على نتائج الانتخابات العراقية شاهد الفيديوجراف التالي: