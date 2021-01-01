محاولة اغتيال الكاظمي رئيس وزراء العراق.. كانت هي الحدث الأبرز خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث سُمع دوي انفجار في العاصمة العراقية بغداد، وإطلاق نار في محيط المنطقة الخضراء المحصنة، حيث تقع معظم المقار الحكومية.
محاولة اغتيال الكاظمي
وتعليقًا على محاولة اغتيال الكاظمي، قال مصدر أمني لقناة "الشرق" إنه تم اعتراض مُسيّرة يعتقد أنها حاولت استهداف منزل رئيس الورزاء العراقي مصطفى الكاظمي في بغداد.
وأوضحت المصادر أن "أفراد حماية منزل الكاظمي تمكنوا من إسقاط الطائرة المُسيّرة"، التي كانت تستهدف اغتيال مصطفى الكاظمي .
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التعليقات على فيديو قبل الحادث بساعات كشف الحقيقة.. من وراء محاولة اغتيال الكاظمي؟
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